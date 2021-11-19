WhereIsPengShuai: Світоліна з чоловіком підтримали флешмоб з пошуками китайської тенісистки, яка зникла після того, як звинуватила політика у насильстві

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Еліна Світоліна та Гаель Монфіс опублікували у Twitter дописи з хештегом #WhereIsPengShuai (прим. - #ДеПенШуай) та світлиною китайської тенісистки.



35-річна Пен Шуай – китайська професійна тенісистка. Вона займала перше місце у парному рейтингу WTA. Неодноразово перемагала на турнірах WTA.



У 2013 році Шуай здобула перемогу у парному розряді на Вімблдоні, а у 2014 році – на Відкритому чемпіонаті Франції.



Два тижні тому Пен Шуай розкритикувала колишнього віцепрем'єра КНР Чжана Гаолі за сексуальне насильство. Тенісистка розповіла, що її змусили до зв'язку з впливовим політиком.



Після цього пост Пен Шуай видалили зі сайту Weibo, а тенісистка зникла і перестала з'являтись на публіці.

Усі подробиці історії про зниклу тенісистку Пен Шуай.