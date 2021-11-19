#WhereIsPengShuai: Світоліна з чоловіком підтримали флешмоб з пошуками китайської тенісистки, яка зникла після того, як звинуватила політика у насильстві
Перша ракетка України Еліна Світоліна та її чоловік Гаель Монфіс підтримали флешмоб у соцмережах, який присвячений китайській тенісистці Пен Шуай
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Еліна Світоліна та Гаель Монфіс опублікували у Twitter дописи з хештегом #WhereIsPengShuai (прим. - #ДеПенШуай) та світлиною китайської тенісистки.
35-річна Пен Шуай – китайська професійна тенісистка. Вона займала перше місце у парному рейтингу WTA. Неодноразово перемагала на турнірах WTA.
У 2013 році Шуай здобула перемогу у парному розряді на Вімблдоні, а у 2014 році – на Відкритому чемпіонаті Франції.
Два тижні тому Пен Шуай розкритикувала колишнього віцепрем'єра КНР Чжана Гаолі за сексуальне насильство. Тенісистка розповіла, що її змусили до зв'язку з впливовим політиком.
Після цього пост Пен Шуай видалили зі сайту Weibo, а тенісистка зникла і перестала з'являтись на публіці.
- Усі подробиці історії про зниклу тенісистку Пен Шуай.
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