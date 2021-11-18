Експерша ракетка світу зникла після того, як звинуватила у сексуальному насильстві впливового політика. Усі подробиці історії
Китайська тенісистка Пен Шуай зникла після звинувачень впливового політика Чжана Гаолі у сексуальному насильстві
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на офіційний сайт WTA.
Два тижні тому Пен Шуай розкритикувала колишнього віцепрем'єра КНР Чжана Гаолі за сексуальне насильство. Тенісистка розповіла, що її змусили до сексуального зв'язку з впливовим політиком.
Після цього пост Пен Шуай видалили зі сайту Weibo, а тенісистка зникла і перестала з'являтись на публіці.
Вчора, 17 листопада, китайський державний новинний канал CGTN опублікував електронний лист від Пен Шуай. У ньому йдеться, що все, що вона говорила раніше – це неправда. У повідомленні вказано, що тенісистка "відпочиває вдома і все в неї добре".
Стів Саймон не вірить, що цей лист написала Пен Шуай. Голова WTA заявив, що сюжет CGTN "лише зміцнив побоювання щодо долі та безпеки" тенісистка. За його словами, він кілька разів, але безуспішно намагався зв'язатися із тенісисткою. Саймон закликав пред'явити "незалежні та переконливі докази, що з Пен все гаразд".
Викриття, з якими спочатку виступила Пен Шуай - перший випадок публічного звинувачення у сексуальному насильстві представника вищого керівництва Комуністичної партії КНР.
35-річна Пен Шуай – китайська професійна тенісистка. Вона займала перше місце у парному рейтингу WTA. Неодноразово перемагала на турнірах WTA.
У 2013 році Шуай здобула перемогу у парному розряді на Вімблдоні, а у 2014 році – на Відкритому чемпіонаті Франції.
Лист Пен Шуай від телеканалу CGTN:
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