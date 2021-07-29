Wizz Air Hungary почала виконувати польоти в Сімферопольському районі над Чорним морем під відповідальністю України
Wizz Air Hungary почала виконувати польоти в Сімферопольському районі пілотної інформації над Чорним морем під відповідальність України
Про це у Facebook повідомив голова Украероруху Андрій Ярмак.
"Відучора авіакомпанія Wizz Air Hungary, на додаток до своєї дочірньої компанії Wizz Air Abu Dhabi, почала виконувати польоти в Сімферопольському районі пілотної інформації над відкритими водами Чорного моря під відповідальністю України", - написав він.
За його словами, серед переваг використання повітряного простору під відповідальністю України є безпеки польотів та якісні аеронавігаційні послуги, які підтверджені європейським і американським регуляторами з безпеки авіації, а також найкоротші маршрути та економія часу і пального.
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