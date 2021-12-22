Wizz Air скоротила 84 рейси за міжнародними маршрутами: список
Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air анонсувала скорочення одразу 84 маршрутів
Про це повідомляє Schengenvisainfo.
У виданні зазначають, що зі списку рейсів будуть назавжди видалять рейси ЄС та міжнародні маршрути. Третина з них - рейси в Італію, яку Wizz Air обслуговує найбільше з початку пандемії.
Крім цього, Wizz Air припинить свої рейси в норвезьке місто Буде та турецький курорт Бодрум. Компанія скоротить рейси за маршрутом Буде з Гданська (Польща) та Бодрум з Риму. Маршрут Болоньї та Неаполя також більше не обслуговуватимуться.
Видання повідомляє, що від скасованих сполучень найбільше постраждав аеропорт Відня, оскільки з нього скасували 12 маршрутів - Альгеро, Шарлеруа, Кельн, Дортмунд, Ейндховен, Фару, Мадрид, Менорка, Осло, Скавста, Таллінн та Варшава.
Австрійський аеропорт та Wizz Air об'єдналися у 2018 році, пізніше вони продемонстрували значне зростання кількості бюджетних рейсів. Заповнюваність рейсів компанії в цьому аеропорту досягла 12,3 млн місць у 2019 році - удвічі більше, ніж два роки тому.
- Нагадаємо, 8 грудня Wizz Air скасувала низку рейсів з України через відсутність попиту.
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