WTA назвала ім'я нової першої ракетки України
Марта Костюк посіла у 40-е місце у рейтингу WTA та стала новою першою ракеткою України
Про це повідомляє офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації.
У новому рейтингу WTA Марта Костюк посіла 40-е місце та відібрала звання першої ракетки України в Ангеліни Калініної, яка йде 47-ю. Колишня лідерка національного рейтингу Еліна Світоліна продовжує сходження після відновлення кар'єри та займає 540-ву позицію.
Еліна Світоліна, яка повернулась до туру, піднялась на 540-у позицію.
20-річна Марта Костюк є переможницею юнацького Відкритого чемпіонату США - 2017. За дорослу кар'єру вона виграла один титул WTA в одиночному розряді.
Рейтинг WTA
1. Іга Швьонтек (Польща) – 9625
2. Аріна Соболенко – 7881
3. Джессіка Пегула (США) – 5300
4 (5). Каролін Гарсія (Франція) – 5025
5 (6). Корі Гауфф (США) – 4345
6 (7). Олена Рибакіна (Казахстан) – 4195
7 (4). Онс Жабер (Туніс) – 4116
8 (9). Марія Саккарі (Греція) – 3516
9 (8). Дар’я Касаткіна – 3505
10. Петра Квітова (Чехія) – 3162
40 (36). Марта Костюк (Україна) – 1190
47 (34). Ангеліна Калініна (Україна) – 1067
68 (77). Леся Цуренко (Україна) – 819
81 (82). Катерина Байндль (Україна) – 748
158 (149). Даяна Ястремська (Україна) – 437
169 (165). Дар’я Снігур (Україна) – 416
248 (262). Катаріна Завацька (Україна) – 272
304 (309). Катерина Володько (Україна) – 204
540 (1088). Еліна Світоліна (Україна) – 77
- 6 березня Марта Костюк перемогла у фіналі турніру в Остіні Варвару Грачову та здобула перший в кар'єрі титул WTA.
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