Про це повідомляє офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації.

У новому рейтингу WTA Марта Костюк посіла 40-е місце та відібрала звання першої ракетки України в Ангеліни Калініної, яка йде 47-ю. Колишня лідерка національного рейтингу Еліна Світоліна продовжує сходження після відновлення кар'єри та займає 540-ву позицію.

Еліна Світоліна, яка повернулась до туру, піднялась на 540-у позицію.

20-річна Марта Костюк є переможницею юнацького Відкритого чемпіонату США - 2017. За дорослу кар'єру вона виграла один титул WTA в одиночному розряді.

Рейтинг WTA

1. Іга Швьонтек (Польща) – 9625

2. Аріна Соболенко – 7881

3. Джессіка Пегула (США) – 5300

4 (5). Каролін Гарсія (Франція) – 5025

5 (6). Корі Гауфф (США) – 4345

6 (7). Олена Рибакіна (Казахстан) – 4195

7 (4). Онс Жабер (Туніс) – 4116

8 (9). Марія Саккарі (Греція) – 3516

9 (8). Дар’я Касаткіна – 3505

10. Петра Квітова (Чехія) – 3162

40 (36). Марта Костюк (Україна) – 1190

47 (34). Ангеліна Калініна (Україна) – 1067

68 (77). Леся Цуренко (Україна) – 819

81 (82). Катерина Байндль (Україна) – 748

158 (149). Даяна Ястремська (Україна) – 437

169 (165). Дар’я Снігур (Україна) – 416

248 (262). Катаріна Завацька (Україна) – 272

304 (309). Катерина Володько (Україна) – 204

540 (1088). Еліна Світоліна (Україна) – 77