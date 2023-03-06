Про це повідомляє Еспресо.TV.

У фіналі турніру WTA (Жіночої тенісної асоціації) у США, Костюк перемогла росіянку Грачову, яка виступала у нейтральному статусі, з рахунком 6:3, 7:5.

20-річна Марта Костюк виграла турнір WTA в одиночному розряді вперше у кар'єрі. Українка займає у світовому рейтингу 55-те місце, Грачова - 88-ме.

Турнір WTA

Остін, США

6 березня

Жінки. Фінал

Марта Костюк (Україна) - Варвара Грачова – 6:3, 7:5