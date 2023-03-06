Українська тенісистка Костюк виграла перший у кар'єрі турнір WTA
Українка Марта Костюк перемогла у фіналі турніру в Остіні Варвару Грачову та здобула перший в кар'єрі титул WTA
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У фіналі турніру WTA (Жіночої тенісної асоціації) у США, Костюк перемогла росіянку Грачову, яка виступала у нейтральному статусі, з рахунком 6:3, 7:5.
20-річна Марта Костюк виграла турнір WTA в одиночному розряді вперше у кар'єрі. Українка займає у світовому рейтингу 55-те місце, Грачова - 88-ме.
Турнір WTA
Остін, США
6 березня
Жінки. Фінал
Марта Костюк (Україна) - Варвара Грачова – 6:3, 7:5
- 4 березня стало відомо, що сербському тенісисту Новаку Джоковичу відмовили у в'їзді у США через відсутність у нього щеплення від коронавірусу.
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