Про це повідомив сенатор-республіканець Рік Скотт у twitter.

За його словами, він звернувся до президента США Джо Байдена, аби він задовольнив прохання Новака Джоковича та зробив для серба виняток на дозвіл на в'їзд до країни без щеплення від COVID-19.

"Джо Байден зобов'язаний зараз це виправити, зробити виняток і дозволити Джоковичу виступити в Штатах", - написав Скотт.

США продовжили заборону на в'їзд нещеплених від коронавірусу іноземців до 11 травня 2023 року.

Таким чином, Джокович пропустить турніри у Маямі та Індіан-Веллс, які відбудуться у березні.

Новак Джокович є першою ракеткою світу. Він принципово відмовився вакцинуватися від COVID-19 через що 2022 року пропустив Відкритий чемпіонат Австралії та US Open.