Першій ракетці світу Джоковичу заборонили в'їзд до США
Сербському тенісисту Новаку Джоковичу відмовили у в'їзді у США через відсутність у нього щеплення від коронавірусу
Про це повідомив сенатор-республіканець Рік Скотт у twitter.
За його словами, він звернувся до президента США Джо Байдена, аби він задовольнив прохання Новака Джоковича та зробив для серба виняток на дозвіл на в'їзд до країни без щеплення від COVID-19.
"Джо Байден зобов'язаний зараз це виправити, зробити виняток і дозволити Джоковичу виступити в Штатах", - написав Скотт.
США продовжили заборону на в'їзд нещеплених від коронавірусу іноземців до 11 травня 2023 року.
Таким чином, Джокович пропустить турніри у Маямі та Індіан-Веллс, які відбудуться у березні.
Новак Джокович є першою ракеткою світу. Він принципово відмовився вакцинуватися від COVID-19 через що 2022 року пропустив Відкритий чемпіонат Австралії та US Open.
- 25 січня вболівальники сербського тенісиста Новака Джоковича під час матчу Відкритого чемпіонату Австралії влаштували акцію на підтримку Росії.
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