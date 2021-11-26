Я благав Бога, щоб не потрапили Італія та Португалія, - Петраков прокоментував результати жеребкування ЧС-2022
Головний тренер збірної України Олександр Петраков задоволений результатами жеребкування плей-офф кваліфікації ЧС-2022
Про це повідомляє YouTube-канал vZbirna.
Петраков зізнався, що молився, аби Україні не випали Італія та Португалія.
"Хороше жеребкування для нас. Я благав Бога, щоб не потрапили Італія та Португалія. Хороші скандинавські команди, я хотів цих суперників... Так, британські. Цікаво зіграти. Вивчатимемо, дивитимемося. Два матчі на виїзді. Якби ми ще й удома зіграли, то взагалі б була фантастика", – сказав головний тренер збірної України Олександр Петраков.
У плей-офф кваліфікації ЧС-2022 Україна потрапила у квартет А. У півфіналі наша команда зіграє проти Шотландії. У фіналі, за право грати на ЧС-2022, зустрінеться з переможцем пари Уельс - Австрія.
Матчі півфіналу пройдуть 24 березня 2022 року, а фінали - 29 березня.
Фінальна частина чемпіонату світу відбуватиметься з 21 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі.
- 16 листопада збірна України на виїзді перемогла Боснію і Герцеговину та вийшла до плей-офф відбору ЧС-2022.
- 19 листопада збірна України у новому рейтингу ФІФА піднялась на 25-у позицію.
- 26 листопада стало відомо, що у півфіналі плей-офф кваліфікації ЧС-2022 збірна України зіграє проти Шотландії.
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