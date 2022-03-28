"Я боюся, що в мене не буде дому, куди можна повернутися": історія української біженки в Ірландії

Про це пише BBC.





Зараз Ірина з дочкою живуть у готелі в місті Леттеркенні, що у Ірландії. Там також проживають ще 90 українських біженців, в межах гуманітарної політики країни щодо вимушено переселених людей. Ті, хто виїжджає з України, можуть в’їхати в Ірландію без попередньої перевірки та віз. Також українці мають можливість отримати до пільги, медичну допомогу, а також право працювати в країні.



У розмові з BBС жінка сказала, що боялася за безпеку своєї родини, коли почула звук вибухів у місті.



"Мені довелося залишити свій дім, усі мої речі та все своє життя в Києві. Нам довелося переїхати в більш спокійне та безпечне місце для моєї дитини",- сказала Ірина.



Ірина та її дочка виїхали через кордон на заході України, а потім через Братиславу в Словаччині дістались до Республіки Ірландія.



"Дитина плакала і боялася, вона не розуміла, чому не може повернутися до Києва до свого дому та своїх іграшок", - розповідає Ірина.



Чоловік Ірини залишився в Україні. Вона розповідає, що не знає чи залишилося в Києві щось з попереднього життя.



"Щоранку я дивлюся новини і навіть не знаю, чи є у мене будинок", - каже жінка.

Нагадаємо, майже 270 тис. біженців з України зареєструвалися в Німеччині.

До Франції прибули близько 30 тисяч українських біженців.