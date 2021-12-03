Я дізнаюся, хто це зняв, - футболіст Селезньов відреагував на скандальне відео, де він обматюкав одноклубника після матчу з "Динамо"

Про це він повідомив відеожурналу Yellow.



"Якщо людина виходить на заміну без бажання, то чому всі мають бігати, а ти виходиш без бажання? Ну що це?! Мені дуже прикро було, що ми програли, не повинні були програвати. Ну розлютився. Я вибачився перед усіма. Звідки взялося це відео? Я не знаю. Мені сьогодні тільки сказали, що воно вилізло в TikTok. Я дізнаюся, хто це зняв. Я просто не зрозумію: ми розмовляли між собою, навіщо все це викладати? Знову в якийсь конфлікт я вліз", - сказав Євген Селезньов.



У 16-му турі УПЛ київське "Динамо" перемогло "Минай" з рахунком 2:0. Після матчу зірка закарпатського клубу Євген Селезньов не стримав емоцій і вилаявся на когось з одноклубників.



Поки стовідсотково не відомо, на кого зірвався Селезньов після матчу. Ймовірно, що він жорстко відреагував на гру Едварда Кобака, який вийшов на заміну на 85-й хвилині зустрічі. Нападник втратив м'яч на 96-й хвилині, коли "Минай" пропустив другий гол. Футболіст встиг кілька разів впасти на газон під час матчу.



Євген Селезньов є чемпіоном України, володарем Кубку та Суперкубка України, переможцем Кубка УЄФА та фіналістом Ліги Європи, володарем Кубка та Суперкубка Туреччини.



На рахунку Селезньова 57 матчів і 11 голів за збірну України.



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