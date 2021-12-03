Я дізнаюся, хто це зняв, - футболіст Селезньов відреагував на скандальне відео, де він обматюкав одноклубника після матчу з "Динамо"
Форвард закарпатського "Миная" Євген Селезньов прокоментував скандальне відео, на якому він жорстко лається на одноклубника після поразки в матчі з "Динамо"
Про це він повідомив відеожурналу Yellow.
"Якщо людина виходить на заміну без бажання, то чому всі мають бігати, а ти виходиш без бажання? Ну що це?! Мені дуже прикро було, що ми програли, не повинні були програвати. Ну розлютився. Я вибачився перед усіма. Звідки взялося це відео? Я не знаю. Мені сьогодні тільки сказали, що воно вилізло в TikTok. Я дізнаюся, хто це зняв. Я просто не зрозумію: ми розмовляли між собою, навіщо все це викладати? Знову в якийсь конфлікт я вліз", - сказав Євген Селезньов.
У 16-му турі УПЛ київське "Динамо" перемогло "Минай" з рахунком 2:0. Після матчу зірка закарпатського клубу Євген Селезньов не стримав емоцій і вилаявся на когось з одноклубників.
Поки стовідсотково не відомо, на кого зірвався Селезньов після матчу. Ймовірно, що він жорстко відреагував на гру Едварда Кобака, який вийшов на заміну на 85-й хвилині зустрічі. Нападник втратив м'яч на 96-й хвилині, коли "Минай" пропустив другий гол. Футболіст встиг кілька разів впасти на газон під час матчу.
Євген Селезньов є чемпіоном України, володарем Кубку та Суперкубка України, переможцем Кубка УЄФА та фіналістом Ліги Європи, володарем Кубка та Суперкубка Туреччини.
На рахунку Селезньова 57 матчів і 11 голів за збірну України.
- 26 січня 2020 року Євген Селезньов кинувся на захист Ярослава Ракицького, який грає за пітерський "Зеніт"
- 31 січня стало відомо, що колишнього футболіста збірної України Євгена Селезньова відрахували з "Колоса" за порушення режиму на тренувальному зборі в Туреччині.
- Повідомлялось, що причиною могло стати те, що Селезньов влаштував пиятику із колишнім футболістом збірної України Андрієм Вороніним перед контрольним матчем у Туреччині.
- 15 лютого Селезньов підтвердив, що зустрічався і випивав з відомими футболістами під час збору в Туреччині.
- 27 липня Євген Селезньов став футболістом закарпатського "Минаю".
- 3 грудня у мережі з'явилось відео, на якому нападник закарпатського "Минаю" Євген Селезньов жорстко вилаяв свого одноклубника.
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