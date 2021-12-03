С*ка, я йому зараз п**ди дам у роздягальні: У мережі з'явилось відео, як ексфутболіст збірної України Селезньов лається на одноклубника

Відео спершу з'явилось у TikTok, а згодом на YouTube-каналі "Жестяковий спорт".



У 16-му турі УПЛ київське "Динамо" перемогло "Минай" з рахунком 2:0. Після матчу зірка закарпатського клубу Євген Селезньов не стримав емоцій і вилаявся на когось з одноклубників.



"Хто цього уйо*ка випустив? Хто його на*уй випустив? На*уя ви його випускаєте? На*уй він мені потрібний тут? Щоб він вийшов падати? С*ка, я йому зараз п**ди дам у роздягальні", – викрикував Селезньов після матчу.



36-річний Селезньов перейшов до "Миная" влітку 2021 року. У цьому сезоні форвард зіграв 14 матчів, забив лише 1 гол та віддав 1 асист.



Також нападник виступав за "Шахтар", "Арсенал", "Дніпро", "Колос", російську "Кубань", іспанську "Малагу", турецькі "Карабюкспор", "Акхісар Беледієспор" та "Бурсаспор".



Євген Селезньов є чемпіоном України, володарем Кубку та Суперкубка України, переможцем Кубка УЄФА та фіналістом Ліги Європи, володарем Кубка та Суперкубка Туреччини.



На рахунку Селезньова 57 матчів і 11 голів за збірну України.



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