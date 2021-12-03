С*ка, я йому зараз п**ди дам у роздягальні: У мережі з'явилось відео, як ексфутболіст збірної України Селезньов лається на одноклубника
Нападник закарпатського "Минаю" Євген Селезньов жорстко вилаяв свого одноклубника після поразки від київського "Динамо" в матчі УПЛ
Відео спершу з'явилось у TikTok, а згодом на YouTube-каналі "Жестяковий спорт".
У 16-му турі УПЛ київське "Динамо" перемогло "Минай" з рахунком 2:0. Після матчу зірка закарпатського клубу Євген Селезньов не стримав емоцій і вилаявся на когось з одноклубників.
"Хто цього уйо*ка випустив? Хто його на*уй випустив? На*уя ви його випускаєте? На*уй він мені потрібний тут? Щоб він вийшов падати? С*ка, я йому зараз п**ди дам у роздягальні", – викрикував Селезньов після матчу.
36-річний Селезньов перейшов до "Миная" влітку 2021 року. У цьому сезоні форвард зіграв 14 матчів, забив лише 1 гол та віддав 1 асист.
Також нападник виступав за "Шахтар", "Арсенал", "Дніпро", "Колос", російську "Кубань", іспанську "Малагу", турецькі "Карабюкспор", "Акхісар Беледієспор" та "Бурсаспор".
Євген Селезньов є чемпіоном України, володарем Кубку та Суперкубка України, переможцем Кубка УЄФА та фіналістом Ліги Європи, володарем Кубка та Суперкубка Туреччини.
На рахунку Селезньова 57 матчів і 11 голів за збірну України.
Увага! Відео містить нецензурну лексику
- 26 січня 2020 року Євген Селезньов кинувся на захист Ярослава Ракицького, який грає за пітерський "Зеніт"
- 31 січня стало відомо, що колишнього футболіста збірної України Євгена Селезньова відрахували з "Колоса" за порушення режиму на тренувальному зборі в Туреччині.
- Повідомлялось, що причиною могло стати те, що Селезньов влаштував пиятику із колишнім футболістом збірної України Андрієм Вороніним перед контрольним матчем у Туреччині.
- 15 лютого Селезньов підтвердив, що зустрічався і випивав з відомими футболістами під час збору в Туреччині.
- 27 липня Євген Селезньов став футболістом закарпатського "Минаю".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.19
Купівля 27.19Продаж 27.42
-
EUR
Купівля 30.65Продаж 31.08
- Актуальне
- Важливе