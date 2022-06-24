Про це повідомляє "Трибуна".

За словами Хорхе Карраскаля, керівництво ЦСКА попередило футболістів, що переведе їх у безпечне місце, якщо "станеться щось надзвичайне".

"Я дуже радий грати у ЦСКА. Щасливий та всім задоволений. Зараз моє життя пов’язане з цим клубом. Я не збираюся нічого змінювати й не планую нікуди йти.‎ ‎Клуб піклується про нас, про нашу безпеку. Керівництво заспокоїло гравців, оточивши їх турботою та теплом, тому немає про що переживати. У Москві спокійне та стабільне життя, проблем немає. Я люблю футбол і тут у мене є можливість займатися улюбленою справою. Навіщо кудись їхати або ховатися? Я не розумію. Я тут дуже щасливий", – сказав Карраскаль.

У 2017-2019 роках Карраскаль виступав за "Карпати.

20 червня стало відомо, що оборонець збірної Польщі Мацей Рибус не поїде з національної командою на ЧС-2022 через рішення продовжити виступи у Росії.

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