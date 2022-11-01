Про це передає AFP.

"Я дуже засмучений тим, що відбувається, і дуже радий, що справа не дійшла до того, що безповоротно пошкоджено незамінний витвір мистецтва", - сказав він.

Шольц зауважив, що його заклик полягає лише у тому, щоб активісти своїми діями не шкодили іншим. А якщо це відбувається, то "це викликає лише жаль".

За його словами, ті, хто блокує дороги й намагається зіпсувати предмети мистецтв, "очевидно, не отримують широких овацій з боку громадськості, я теж не аплодую їм".

Шольц додав, що є інші способи висловлювати свою думку, "можливо, трохи додати творчості".

Канцлер Німеччини також закликав активістів не наражати на небезпеку інших – імовірно, він мав на увазі випадок, коли, за даними ЗМІ, через перекриття вулиці швидка допомога не могла дістатися велосипедиста, якого збила машина.

"Якщо сталося саме це, це дуже прикро і дуже сумно", - додав він.

В останні тижні в кількох країнах пройшли протести, учасники яких влаштовують перформанси в музеях. Так вони намагалися висловити невдоволення, на їхню думку, недостатніми діями політиків та підприємців щодо боротьби зі змінами клімату.

Так, 14 жовтня екоактивісти групи Just Stop Oil облили томатним супом картину Вінсента Ван Гога "Соняшники" в Національній галереї в Лондоні. А 23 жовтня у музеї Барберіні в Німеччині активісти руху Letzte Generation облили картину "Копиця сіна" імпресіоніста Клода Моне, а потім приклеїли свої долоні до стіни біля витвору мистецтва.

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