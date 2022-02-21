Я готовий поставити будь-які гроші, що Джошуа витре Усиком ринг у реванші, - Чісора зробив невтішний прогноз для українця
Британський боксер Дерек Чісора впевнений, що Ентоні Джошуа переможе українця Олександра Усика у повторному бою
Про це повідомляє SecondsOut.
Чісора впевнений, що в Олександра Усика немає шансів у другому бої з Джошуа.
"Я готовий поставити будь-які гроші на те, що Джошуа витре Усиком підлогу в реванші", - сказав колишній суперник Усика Дерек Чісора.
Українець є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Навесні він має зустрітися у реванші з Ентоні Джошуа.
- 14 січня британський боксер Дерек Чісора був впевнений, що у бою реванші між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа перемогу здобуде його співвітчизник.
- Нагадаємо, 16 лютого менеджер Олександра Усика Егіс Клімас заявив, що бій українського боксера проти Тайсона Ф'юрі зірвався через обов'язковий захист британцем титулу WBC.
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