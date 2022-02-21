Я готовий поставити будь-які гроші, що Джошуа витре Усиком ринг у реванші, - Чісора зробив невтішний прогноз для українця

Про це повідомляє SecondsOut.



Чісора впевнений, що в Олександра Усика немає шансів у другому бої з Джошуа.



"Я готовий поставити будь-які гроші на те, що Джошуа витре Усиком підлогу в реванші", - сказав колишній суперник Усика Дерек Чісора.

Українець є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Навесні він має зустрітися у реванші з Ентоні Джошуа.