Екссуперник Усика Чісора зробив невтішний для українця прогноз на повторний бій з Джошуа

Про це повідомляє Fightnews.



Чісора впевнений, що в Усика немає шансів на успіх в повторному бою з Джошуа.



"Думаю, що Ей Джей переможе у другому бою. Коли я говорив з ним, то спитав, чи дивився він той поєдинок, і він сказав, що бачив лише чотири раунди, оскільки йому не сподобалося, як він боксував. Джошуа має неймовірну силу удару. Якщо він поб'ється з Ф'юрі, він відразу повинен перти на нього, викидаючи силові панчі. Йому не можна з ним боксувати. Якщо він це робитиме, то програє. Якщо ти дозволиш Ф'юрі працювати першим номером, у такому разі – у тебе будуть проблеми", – сказав колишній суперник українця Дерек Чісора.



Олександр Усик 25 вересня 2021 року у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у британця титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Нагадаємо, 12 січня Тайсон Ф'юрі назвав Олександра Усика "накачаним стероїдами середньоваговиком".

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