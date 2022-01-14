Екссуперник Усика Чісора зробив невтішний для українця прогноз на повторний бій з Джошуа
Британський боксер Дерек Чісора впевнений, що у бою реванші між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа перемогу здобуде його співвітчизник
Про це повідомляє Fightnews.
Чісора впевнений, що в Усика немає шансів на успіх в повторному бою з Джошуа.
"Думаю, що Ей Джей переможе у другому бою. Коли я говорив з ним, то спитав, чи дивився він той поєдинок, і він сказав, що бачив лише чотири раунди, оскільки йому не сподобалося, як він боксував. Джошуа має неймовірну силу удару. Якщо він поб'ється з Ф'юрі, він відразу повинен перти на нього, викидаючи силові панчі. Йому не можна з ним боксувати. Якщо він це робитиме, то програє. Якщо ти дозволиш Ф'юрі працювати першим номером, у такому разі – у тебе будуть проблеми", – сказав колишній суперник українця Дерек Чісора.
Олександр Усик 25 вересня 2021 року у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у британця титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
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Нагадаємо, 12 січня Тайсон Ф'юрі назвав Олександра Усика "накачаним стероїдами середньоваговиком".
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