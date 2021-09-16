Я хотів померти в 27 років, - Ф'юрі розповів, що відчував після перемоги над Кличком

Про це повідомляє Sky Sports.



За словами Ф'юрі, після перемоги над Кличком він хотів померти.



"Мені здавалося, що я підкорив світ, і я більше нічого не хотів робити. За часів моєї юності Кличко був чемпіоном світу, так що я завжди дивився на нього. У мене завжди була мета - побити Кличка, і вона дозволяла мені не збитися з вузької дороги. Але коли її у мене забрали, не було більше нічого, на чому б я міг зосередитися і отримати мотивацію. Я більше не хотів жити, хотів померти в 27 років. Ніщо і ніхто не міг повернути мене назад, навіть дружина і діти. Мені було начхати. Кожен день я прокидався і хотів просто померти. Тільки люди, що пройшли через депресію і подібні речі, розуміють, про що я говорю", - зізнався Тайсон Ф'юрі.

У листопаді 2015 року Кличко програв Ф'юрі одноголосним рішенням суддів та втратив чемпіонські титули.



Тайсон Ф'юрі є чинним чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Нагадаємо, 21 квітня Олександр Красюк заявив, що Володимир Кличко може відновити кар'єру заради реваншу із Тайсоном Ф'юрі.

20 липня стало відомо, що український боксер Володимир Кличко, у разі рішення про повернення на ринг, може задіяти опцію реваншу, яку було прописано у контракті на бій з британцем Тайсоном Ф'юрі.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb