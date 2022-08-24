Про це інформує The Guardian.

"Я людина", - сказала Марін на конференції своєї Соціал-демократичної партії. Вона також додала, що минулий тиждень був "досить важкий" для неї, оскільки премʼєрка зазнала хвилі критики через злиті приватні фотографії та відео, на яких Марін відпочиває з друзями на вечірці.

Вона сказала журналістам, що інколи також хоче "радості, світла та веселощів серед похмурих хмар".

"Я не пропустила жодного дня на роботі. Я хочу вірити, що люди звертатимуть увагу на те, що ми робимо на роботі, аніж на те, чим ми займаємось у вільний час", - додала Марін.

Вона також підкреслила, що "виконує до кінця всі завдання" і заявила, що це питання також не залишить.

"Я вчуся. Але й роблю свою роботу, так само добре, як і до цього. Я думаю про Україну, я думаю про вас і я виконую свою роботу", - сказала політикиня.

На злитих напередодні відеоматеріалах прем’єр-міністерка на вечірці з кількома фінськими публічними людьми, включно з депутатом Ілмарі Нурміненом та ведучого Тінні Вікстрьома. На кадрах Марін танцює з кількома друзями, а на фоні чутно, як люди кричать про кокаїн.

Після оприлюднення відео на Санну Марін обвалився шквал критики. Опоненти описали її поведінку як неприйнятну та сказали, що такий вибір друзів начебто демонструє відсутність розсудливості у премʼєрки. При цьому багато хто у соціальній мережі відстоював право жінки розважатися та відпочивати, та навіть запустили флешмоб на підтримку політикині.

Під тиском громадського засудження Марін здала тест на наркотики, результат якого виявився негативним.

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