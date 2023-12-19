"Я не можу проводити вибори під час війни": Зеленський пояснив, чому не розпустить Верховну Раду
Президент Володимир Зеленський наголосив, що в Україні не можна проводити парламентські вибори під час війни
Про це Зеленський сказав на пресконференції за підсумками 2023 року.
"Депутат, який гуляє, нічим не відрізняється від бізнесмена, який включає салюти, коли військові воюють. Я не ділю цих людей. Всі державні діячі мають бути моральним прикладом. Такого немає, тут я з вами погоджуюсь. Що я можу зробити як президент? Я не можу їх розпустити, бо тоді будуть вибори, а вибори під час війни не можна проводити", - заявив президент Володимир Зеленський.
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У вівторок, 19 грудня, президент України Володимир Зеленський проводить пресконференцію за підсумками 2023 року. Еспресо веде текстову онлайн-трансляцію.
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