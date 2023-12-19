"Я не можу проводити вибори під час війни": Зеленський пояснив, чому не розпустить Верховну Раду

Про це Зеленський сказав на пресконференції за підсумками 2023 року.

"Депутат, який гуляє, нічим не відрізняється від бізнесмена, який включає салюти, коли військові воюють. Я не ділю цих людей. Всі державні діячі мають бути моральним прикладом. Такого немає, тут я з вами погоджуюсь. Що я можу зробити як президент? Я не можу їх розпустити, бо тоді будуть вибори, а вибори під час війни не можна проводити", - заявив президент Володимир Зеленський.