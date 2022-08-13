Заступник голови Служби безпеки України 2014-2015 рр поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Я не вірю в російську агентуру. Судячи з того, як оброблено пристрій прослуховування, як поставлено номер, це дуже схоже на апаратуру, яка використовується якимись службами України", - зазначив Ягун.

Генерал-майор запасу СБУ додав, що прослуховувати Віталія Портникова могли й приватні служби.

"У нас є багато служб. Є багато приватних структур, які можуть собі дозволити придбати й використовувати таку техніку. Тож гадаю, що це пристрій саме українського походження", - зауважив Віктор Ягун.

10 серпня у Львові вдома журналіст Віталій Портников , який веде програми на Еспресо знайшов пристрій прослуховування.

12 серпня Львівське обласне управління СБУ встановлює обставини появи у квартирі журналіста Віталія Портникова пристрою, котрий, за словами журналіста, міг використовуватись для прихованого запису розмов.

Того ж дня колектив телеканалу "Еспресо" виступив із заявою щодо прослуховування журналіста Віталія Портникова.

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