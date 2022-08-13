English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Я не вірю в російську агентуру: "прослушка", яку знайшли у Портникова, схожа на апаратуру, яку використовують служби України, - Ягун
Ексклюзив

Я не вірю в російську агентуру: "прослушка", яку знайшли у Портникова, схожа на апаратуру, яку використовують служби України, - Ягун

13 серпня, 2022 субота
09:56
Суспільство Віктор Ягун

Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун розповів, що не вірить у те, що російська агентура могла прослуховувати Віталія Портникова, оскільки "прослушка", яку знайшли у журналіста, схожа на апаратуру, яку використовують служби України

Заступник голови Служби безпеки України 2014-2015 рр поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Я не вірю в російську агентуру. Судячи з того, як оброблено пристрій прослуховування, як поставлено номер, це дуже схоже на апаратуру, яка використовується якимись службами України", - зазначив Ягун.

Генерал-майор запасу СБУ додав, що прослуховувати Віталія Портникова могли й приватні служби.

"У нас є багато служб. Є багато приватних структур, які можуть собі дозволити придбати й використовувати таку техніку. Тож гадаю, що це пристрій саме українського походження", - зауважив Віктор Ягун.

  • 10 серпня у Львові вдома журналіст Віталій Портников , який веде програми на Еспресо знайшов пристрій прослуховування.
  • 12 серпня Львівське обласне управління СБУ встановлює обставини появи у квартирі журналіста Віталія Портникова пристрою, котрий, за словами журналіста, міг використовуватись для прихованого запису розмов.
  • Того ж дня колектив телеканалу "Еспресо" виступив із заявою щодо прослуховування журналіста Віталія Портникова.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Львів
журналісти
Віталій Портников
Читайте також:
Александр Лукашенко
11 серпня, 2022 четвер
Рано чи пізно, але Лукашенко вступить у війну, - білоруський опозиціонер Ковалевський
путін путлер
12 серпня, 2022 п'ятниця
Путін зібрав Радбез щодо "безпеки на військовому напрямку", доповідав Шойгу
Удар по аеродрому в окупованому Криму: Forbes підрахував вартість знищеної авіатехніки росіян
12 серпня, 2022 п'ятниця
Удар по аеродрому в окупованому Криму: Forbes підрахував вартість знищеної авіатехніки росіян
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.88
    Купівля 38.88
    Продаж 39.78
  • EUR
    Купівля 39.63
    Продаж 40.81
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
13 серпня
11:11
Фінляндія
Фінляндія візьме участь у відбудові житлової інфраструктури Чернігівщини
11:06
Близько 90 канадських військових вирушили у Велику Британію, щоб навчати українських солдатів
11:03
Аеродром Зябровка, Білорусь
Оприлюднено супутникові знімки наслідків вибухів на аеродромі Зябровка в Білорусі
10:59
вбивство діти війна
Кількість поранених дітей унаслідок повномасштабної війни РФ проти України зросла до понад 711
10:51
Попасна
На Луганщині до опалювального сезону жодне окуповане місто не готове, - Гайдай
10:37
Туреччина
У першому півріччі Туреччина експортувала до РФ товарів найбільше за останні вісім років
10:22
Прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш
Рішення припинити видачу віз росіянам треба прийняти на рівні ЄС, - прем’єр Латвії
10:22
Ліонель Мессі
У Франції пояснили, чому Мессі немає серед номінантів на "Золотий м'яч"
10:10
Оновлено
Харків, обстріл
У Харкові вночі пролунали вибухи, пошкоджено коледж
10:03
окупанти
На Луганщині окупанти випитують у місцевих дані чоловіків призовного віку в обмін на їжу й чергують біля під'їздів
09:57
Ентоні Блінкен
Дежсекретар США відреагував на заяви окупантів про "суд" над полоненими іноземцями
09:47
Тайсон Ф'юрі
Ф'юрі вирішив відмовитися від чемпіонського титулу WBC
09:38
За добу ЗСУ ліквідували 200 російських військових, сім танків та один БПЛА ворога
09:36
Луганщина
Росіяни били по Луганщині з авіації, артилерії й ракетами. ЗСУ знешкодили їхніх розвідників
09:27
Ексклюзив
Сергій Згурець
ЗСУ здійснюють операцію "Буря в степу": наразі триває етап локалізації району бойових дій, - Згурець
09:21
Олексій Резніков
Резніков закликав учасників "Рамштайну" утворити міжнародні групи, що займатимуться конкретними кейсами російських воєнних злочинів
09:20
ураження Антонівський міст ефір Згурця 19.07.22
Розвідка Британії з'ясувала, як РФ діятиме після пошкодження мостів на Херсонщині
09:03
Дана Ярова
"Офіс президента думає про дострокові вибори й активно над ними зараз працює”, - волонтерка Дана Ярова
08:53
Павло Кириленко
На Донеччині окупанти за добу вбили 5 цивільних, поранили ще 35
08:46
долар євро валюта обмін
Курс валют на 13 серпня: скільки коштують долар та євро в обмінниках
08:38
Нікополь
На Дніпропетровщині росіяни обстріляли з "градів" будинки, дитсадок, лінії електропередачі
08:33
Александар Вучич
Вучич пояснив, чому Сербія не запроваджує санкції проти РФ
08:07
МЗС РФ
У МЗС РФ пригрозили США наслідками визнання Росії спонсором тероризму
08:07
Микола Княжицький
Хто і чому прослуховує журналіста Віталія Портникова
08:01
Ексклюзив
В’ячеслав та Олександр Богуслаєві
Катарські дари, підмосковні лосі і гвинтокрили для ФСБ: як під час війни живе сімейство Богуслаєвих і Ко
07:34
ЗСУ, ракета, РСЗВ
ЗСУ відбили штурм окупантів на трьох напрямках, - Генштаб
06:47
путін шойгу автомат
ISW вказав на ознаки підготовки РФ до тривалої війни
06:24
Дональд Трамп
Трамп прокоментував вилучення з його маєтку секретних документів
05:57
долар євро валюта обмін
Кредитний рейтинг України опустився до "обмеженого дефолту", - Fitch і S&P
05:34
Іран
Іран готовий прийняти пропозиції ЄС щодо ядерної угоди, але з умовами
05:11
Салман Рушді
Письменник Салман Рушді важко поранений: пошкоджено око, рука та печінка
04:48
Машина комплексу Искандер потрапила в ДТП
У Краснодарському краї РФ в ДТП потрапило авто комплексу "Искандер"
04:48
Краматорськ
Кількість жертв обстрілу Краматрська зросла до трьох
04:25
путлер шойгу
Єдності Заходу та опір України перевершили очікування, а Росія провалилась в усіх аспектах, - очільник розвідки Британії
04:02
ЗСУ
Вони зуміли зробити те, що нам здавалось неможливим: Пентагон оцінив дії ЗСУ у війні з Росією на 12 за 10-бальною шкалою
03:17
Антоніу Гутерріш
Генсек ООН визначив координатора вивезення зерна з портів України
02:54
Запоріжжя
Внаслідок вечірнього обстрілу Запоріжжя загинула 71-річна бабуся, ще 2 людей поранено
02:31
На фото Каховська ГЕС
ЗСУ вивели з ладу міст дамби у Новій Каховці та завдали 5 авіаударів по ворогу, - ОК "Південь"
02:06
Київ прапор україна
У новому навчальному році у Києві відмовились від уроків російської та викладання цією мовою
01:43
Starlink
SpaceX вивела на орбіту ще 46 інтернет-супутників Starlink
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV