Про це він сказав в ефірі телеканалу Еспресо.

"Я себе не дуже до волонтера відношу. Я – українець. Я працюю на роботі в офісі так само, як ви. Я заробляю гроші на роботі, маю можливість таку. Ввечері я поїду подивлюся всі ті автівки, які треба завтра відправляти, зроблю кілька постів, щоб згенерувати якість кошти. Думаю про фільм, який треба якимось чином зняти, бо в мене є це бажання і розуміння, що зараз це потрібно", - сказав Роман Гапачило.

Комедійний актор наголосив, що сьогодні вся країна має бути мобілізованою, адже кожен на своєму місці має допомагати ЗСУ перемогти у війні з Росією.

"Мені здається, що я взагалі мобілізований. Але мобілізований в плані роботи на ЗСУ. В цьому плані, як на мене, вся країна має бути мобілізованою. У форматі волонтерства, військовому, тобто де хто може принести максимальну користь державі, там той і має працювати. Якщо ти далі можеш говорити і тим самим збирати великі донейти, то давай! Тому, що поїхали наші співаки в США, зібрали якісь там $1,5–2 тис., ну камон, я за вчора зібрав $13 тис. на машини для грузинського легіону. То такі поїздки нам не потрібні, я не бачу в цьому цінності", - додав він.

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