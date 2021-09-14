Я не вважав, що на нас чиниться тиск, - Зеленський про розмову з Трампом

Про це він заявив в інтерв'ю каналу CNN.

Зеленський заперечив, що відчував сильний тиск Трампа і що йому доведеться прийти на телеканал й розповісти про розслідування проти сина Джо Байдена.



"Ні. Може це тому, що я раніше не займався політикою… І сприймав життя, і досі дивлюся на нього так само, як само, як я це роблю. Мені доводиться багато, дуже багато працювати. Я повинен сплачувати податки. І я хочу увійти в історію та досягти успіху. Це було моїм кредо до того, як я став президентом. І я завжди був щасливий, коли була перемога і піднімався прапор. Але також, коли Америка вигравала телевізійні нагороди та обігрувала нас, або коли вона перевершувала нас у спорті".

Президент наголосив, що не вважав, що на Україну чиниться тиск зі сторони Трампа.

"Я думав, що є місце для покращення.Тому це амбітно. Я завжди вважав, що ми -незалежна країна, і відчуваю себе амбітною, незалежною людиною, якій треба вчитися у найкращих. Ось чому моя розмова з президентом Трампом відбулася в тому ж руслі. Я знав, що нам потрібні хороші стосунки зі Сполученими Штатами, що вони вболівають за нас, підтримують, і ми повинні отримати більше від Сполучених Штатів. Це було моєю метою", - додав Зеленський.





Нагадаємо, у 2019 році ЗМІ поширили інформацію, що під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським Дональд Трамп міг вимагати від українського колеги відкрити розслідування проти сина Джо Байдена, який мав намір брати участь у президентських перегонах. Сам Трамп заявив у Twitter, що вважає поширену інформацію "фейковими новинами" та "гарасментом".

Особистий адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані під час виступу в ефірі CNN визнав, що вимагав від влади України розпочати розслідування проти родини Джо Байдена.

Потім, 25 вересня 2019 року на полях 74-ої сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський зустрівся із Дональдом Трампом. Зустріч проходила на фоні скандалу, який розгорнувся у США як раз через розмову телефоном цих лідерів - 25 липня.

Згодом, тогочасна Адміністрація президента США Дональда Трампа оприлюднила стенограму його розмови з президентом України Володимиром Зеленський.

А 26 вересня 2019 року було розсекречено текст скарги анонімного розвідника на розмову Трампа із Зеленським.



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