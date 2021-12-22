Я не звертаю уваги, навпаки – завжди іронічно аплодую, - Луческу розповів про ставлення до ультрас
Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу розповів, що з байдужістю ставиться до ультрас київського клубу
Про це повідомляє Playsport.
За словами Луческу, він не звертає уваги на банери і вигуки ультрас.
"Вони хочуть виглядати протагоністами. Я не звертаю уваги, навпаки – завжди іронічно їм аплодую. Ультрас дійшли до того, що гравці більше не ходять вітати їх. Замість підтримувати команду, бути з нею, перемагати, у них одна мета – показати, що вони здатні щось змінити. Вони вболівальники, ніхто не звертає на них увагу. Банери стають дедалі жорсткішими, але мене це не хвилює", – сказав головний тренер "Динамо" Луческу.
- 21 квітня у півфіналі Кубка України з футболу київське "Динамо" перемогло "Агробізнес" з Волочиська.
- Фанати київського "Динамо" атакували головного тренера Мірчу Луческу під час матчу Кубка України.
- Після цього Луческу заявив, що не вважає ультрас, які атакували його під час півфінального матчу з "Агробізнесом" у Тернополі, справжніми вболівальниками.
- 22 квітня ультрас "Динамо" оголосили, що при жодних умовах не будуть підтримувати Луческу.
- 21 вересня головний тренер "Динамо" Мірча Луческу заборонив гравцям київського клубу дякувати ультрас за підтримку після побиття звичайних вболівальників під час матчу чемпіонату України проти "Олександрії".
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