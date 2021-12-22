Я не звертаю уваги, навпаки – завжди іронічно аплодую, - Луческу розповів про ставлення до ультрас

Про це повідомляє Playsport.



За словами Луческу, він не звертає уваги на банери і вигуки ультрас.



"Вони хочуть виглядати протагоністами. Я не звертаю уваги, навпаки – завжди іронічно їм аплодую. Ультрас дійшли до того, що гравці більше не ходять вітати їх. Замість підтримувати команду, бути з нею, перемагати, у них одна мета – показати, що вони здатні щось змінити. Вони вболівальники, ніхто не звертає на них увагу. Банери стають дедалі жорсткішими, але мене це не хвилює", – сказав головний тренер "Динамо" Луческу.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb