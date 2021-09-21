Луческу після бійки на трибунах заборонив футболістам "Динамо" підходити до ультрас
Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу заборонив гравцям київського клубу дякувати ультрас за підтримку після побиття звичайних вболівальників під час матчу чемпіонату України проти "Олександрії"
Про це заявив журналіст Ігор Циганик на каналі FootballHub в YouTube.
За його словами, румунський тренер заборонив своїм футболістам підходити до сектору ультрас після перемоги над "Олександрією" (1:0).
Луческу вигукував динамівцям "Вони – не вболівальники".
Таким чином, тренер "Динамо" відреагував на інцидент під час матчу, коли ультрас влаштували бійку з вболівальниками, які прийшли на стадіон з дітьми та зробили зауваження фанам через запалені файєри.
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Нагадаємо, 18 вересня "Динамо" у компенсований час вирвало перемогу над "Олександрією".
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