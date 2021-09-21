Луческу після бійки на трибунах заборонив футболістам "Динамо" підходити до ультрас

Про це заявив журналіст Ігор Циганик на каналі FootballHub в YouTube.

За його словами, румунський тренер заборонив своїм футболістам підходити до сектору ультрас після перемоги над "Олександрією" (1:0).

Луческу вигукував динамівцям "Вони – не вболівальники".

Таким чином, тренер "Динамо" відреагував на інцидент під час матчу, коли ультрас влаштували бійку з вболівальниками, які прийшли на стадіон з дітьми та зробили зауваження фанам через запалені файєри.



Нагадаємо, 18 вересня "Динамо" у компенсований час вирвало перемогу над "Олександрією".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb