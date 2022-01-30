"Я ненавиджу українську мову, а прапор - пиз**ць". Помічниця головного редактора каналу "Рада" просить її вибачити

Його було розміщено учора, 29 січня 2022 року. В минулому Шишкіна працювала на каналі Віктора Медведчука, повідомляє Gazeta.ua.



"Я ненавиджу українську мову", - каже Шишкіна російською мовою на відео.А про прапор заявила: "До речі такий собі, могли б дизайн інший зробити, нормальний, бо це пиз**ць".Сьогодні, 30 січня, дівчина оприлюднила відео зі словами вибачення."Вважаю, що це було невірно, особиво будучи дочкою учасника АТО", - каже вона українською мовою.За не підтвердженою поки що інформацією, її нібито вже звільнено.Також Шишкіна видалила свою сторінку на Facebook.Нагадаємо, зараз оновленням "Ради" займається російський телевізійний продюсер Олексій Семенов

При цьому на "Раді" з'явилися ведучі та спікери, що раніше були на заборонених нині каналах Віктора Медведчука. Серед них - політтехнолог Володимир Петров, а також низка колишніх журналістів з "112 Україна", NewsOne і ZIK.



З початком "оновлення" на каналі стали траплятися різні неоднозначні ситуаціації. Наприклад, на початку січня в етері ТРК "Рада" дали слово Інні Силантьєвій, дружині спортсмена й екснардепа Дениса Сілантьєва, яка виступає на YouTube-каналі Медведчука "Перший Незалежний". Силантьєва стала виправдовувати вторгнення Росії до Казахстану.



Довідка

Олексій Семенов запускав і перезапускав телеканали "112 Україна", NewsOne, а в червні 2019 року очолив холдинг "Новини" народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Тараса Козака.



30 квітня 2020 року він став генпродюсером міських телеканалів Kyiv.Live і Odesa.Live, які належать київському забудовнику та народному депутату від ОПЗЖ Вадиму Столару. У листопаді 2020 року Семенов припинив співпрацю з медіа Столара.