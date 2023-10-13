"Я вважаю, що спорт – це і є політика", - Ребров

Про це Ребров сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Я вважаю, що спорт – це і є політика. У світі та в Європі багато людей знають та поважають людей, які заслужили повагу у спорті. Тому ці імена на слуху. І я не знаю, хто більш популярний – політики чи спортсмени, які зробили щось для своєї країни. Я ніколи не казав, що спорт поза політикою. Дуже важливо, що коли триває війна, то немає спорту поза політикою. Усі повинні згуртуватися та протистояти агресору", - сказав Сергій Ребров.

Головний тренер збірної України також висловився стосовно Анатолія Тимощука, який обрав російську сторону.

"Зараз війна. Тому вже потрібно кожному вирішити, де вони: вони з Україною чи вони там, з рашистами? Ти не можеш бути посередині, я – нейтральний, я поза політикою. Зараз такого немає. Тимощук обрав ту сторону. І у мене немає ніякого бажання про це розмовляти. Скільки постраждало людей, дітей, і скільки людей виїхало з України через рашистів. Зараз нема, як я казав, середини. Ти повинен вирішити, де ти. Він вирішив, що він там", - переконаний Сергій Ребров.