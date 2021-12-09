Я задоволений: Луческу знайшов позитив у невдалому виступі "Динамо" у Лізі чемпіонів
Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу заявив, що задоволений якістю гри киян та прогресом молодих футболістів у Лізі чемпіонів
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
За словами румунського тренера, попри 1 зароблене очко та останнє місце у групі з німецькою "Баварією", португальською "Бенфікою" та іспанською "Барселоною", він залишився задоволений якістю гри "Динамо".
"Я задоволений якістю гри своєї команди у цій найсильнішій групі зі складними суперниками. Але в жодному разі не можу бути задоволений результатами, тому що ми могли набрати і більше очок. Проте не варто забувати, що вся наша задня лінія, всі захисники – молоді гравці, яким по 19-21 років. Їхня молодість і відсутність досвіду поки що не сприяють якості гри в обороні", - сказав Луческу.
Він додав, що майже у всіх матчах динамівці на рівних грали з серйозними суперниками.
"Я задоволений зростанням своїх гравців. Мене турбує одне: вони починають грати лише після того, як зникає тиск після допущених помилок та пропущених голів", - зазначив Луческу.
"Динамо" посіло у групі E останнє місце та вилетіло з єврокубків.
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Нагадаємо, 8 грудня у 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" програло на виїзді лісабонській "Бенфіці".
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