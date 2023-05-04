"Я здивований": держсекретар Ватикану відреагував на реакцію Києва та Москви щодо миротворчої місії Папи Франциска
Державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін у середу заявив, що Україна та Росія були поінформовані про мирну місію Папи Римського Франциска, хоча у ЗМІ заявили, що не знають про її існування
Про це повідомляє агентство ANSA.
"Мирна місія відбудеться. Я здивований, що Київ і Москва сказали, що не знають про це", – сказав державний секретар Ватикану журналістам на заході в університеті в Римі.
Кілька днів тому, як відомо, Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, спрямованій на припинення конфлікту між Росією і Україною, деталі якої, однак, не розголошуються.
Після цього неназваний український посадовець у коментарі CNN заявив, що такі переговори, якщо й ведуться, то "без нашого відома". Не підтвердив існування місії й речник президента Росії Дмитрій Пєсков.
У середу Папа Римський прийняв відповідального за зовнішні зв’язки Російської православної церкви митрополита Антонія, з яким, як пише ANSA, "обмінявся подарунками й жартами".
Ватикан не уточнював, чи пов’язаний візит Антонія, фактично другої особи в ієрархії РПЦ, із миротворчою місією щодо війни в Україні.
Відколи Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року, Франциск практично щотижня молиться за мир. Він неодноразово висловлював бажання виступити посередником між Києвом і Москвою, але без успіху.
- 1 травня Папа Римський Франциск заявив про участь у секретній миротворчій місії в Україні.
- Офісі президента України сказали, що Ватикан може обговорювати російську збройну агресію, шукати шляхів її завершення, проте всі ініціативи має бути узгоджено з Україною.
- У Вашингтоні та Кремлі прокоментували заяву Папи Римського про участь у "миротворчій операції" в Україні. Пєсков заявив, що нічого не чув про це, а у Білому домі - що не мають що про це сказати.
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