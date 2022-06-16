"Я знищив БТР і до 10 людей піхоти": рашист у перехопленій розмові розповів про нагороду, отриману за вбивство українських військових
Російський окупант із Татарстану розповів дівчині про те, як вбивав на Херсонщині українських військових і отримав за це нагороду
Про це інформує у фейсбуці Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
28 травня на Херсощині між російськими солдатами та нашими військовими стався бій.
"Там хотіли прорватися українці. Ми поїхали туди, відбили наступ. Тому і отримав нагороду. Ми у бій не ступали, знищили їх на відстані. Це чиста правда... І вони навіть не встигли нікуди втекти".
Російських загарбних додає, що нагороду отримав за те що поцілив у бронетранспортер з особовим складом: "Я знищив 1 БТР і до 10 людей піхоти. Це правда".
За це рашисту медаль не дадуть: "Сказали, що ніхто медаль не потримає, тільки грошима".
- Нещодавно Служба Безпеки України перехопила телефонну розмову окупантів, під час якої росіяни, які втекли з-під Києва на Донбас, в телефонних розмовах називають себе бомжами і зізнаються, що втратили бойовий дух.
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