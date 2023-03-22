"Ядерна безпека на ЗАЕС у критичному стані": Гроссі закликав "усі сторони" зобов'язатися убезпечити станцію
Спостерігачі Міжнародного агентства з атомної енергії отримали інформацію про можливе відключення ЗАЕС від останньої резервної лінії електропередачі
Про це ідеться в заяві голови МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.
"Команда ISAMZ (місія МАГАТЕ в Запоріжжі - ред.) була проінформована про те, що підключення до лінії 750 кВ може бути відключено на невідомий період часу для проведення технічного обслуговування/ремонту на лінії. Наразі немає інформації про те, чи це може статися, коли це станеться, і як довго. Важливо, щоб була необхідна координація та комунікація між диспетчером українських електромереж і станцією", - йдеться у заяві.
У МАГАТЕ наголосили, що протягом трьох тижнів ЗАЕС отримує зовнішнє електропостачання лише від однієї магістральної зовнішньої лінії електропередач потужністю 750 кВ.
"Хоча всі шість реакторів на ЗАЕС зупинено, а два з них перебувають у стані гарячої зупинки, станції потрібне зовнішнє електропостачання для виконання основних функцій ядерної безпеки та забезпечення захисту. Без резервної лінії будь-яке пошкодження лінії 750 кВ призведе до повної втрати всього зовнішнього живлення станції," - ідеться у повідомленні.
У МАГАТЕ також нагадали, що 9 березня ЗАЕС втратила все зовнішнє електропостачання на 11 годин, через що станцію довелося перевести на аварійні дизельні генератори для охолодження реакторів.
"Ядерна безпека на ЗАЕС залишається у хиткому стані. Я вкотре закликаю всі сторони взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення ядерної безпеки та захисту на станції," - заявив Рафаель Гроссі.
Ремонтні роботи останньої резервної лінії були призначені спочатку на 5 березня, потім - на 10 і 13, утім перепідключення не було можливим. Новою датою відновлення лінії призначено 23 березня.
- 9 березня Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив занепокоєння черговим знеструмленням ЗАЕС, яке відбулось унаслідок масованого ракетного обстрілу України росіянами. Гроссі закликав співробітників МАГАТЕ взяти на себе зобов’язання захищати ядерну безпеку станції.
- В Енергоатомі назвали найбільш імовірний сценарій деокупації Запорізької АЕС - оточення її українськими військами без обстрілів станції.
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