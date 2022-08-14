Ядерна катастрофа - це продумана акція, яку Путін збирається повісити на Україну, - Піонтковський
Знаковий політолог Андрій Піонтковський вважає, що мета цієї акції полягає, щоб не допустити наступ української армії й зірвати постачання Україні західної зброї
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Ядерна катастрофа – це повністю продумана акція з метою не допустити наступ української армії та зірвати постачання Україні західної зброї. Це серйозніше, ніж все, що було до цього часу. У всіх загрозах відкрито використати ядерну зброю ударами російських ракет була чітка атрибуція злочинця Путіна. А тут він має намір повісити це на Україну", - зазначив політолог.
Андрій Піонтковський зауважив, що його дещо бентежать заголовки значної частини західної преси, такі як "Росіяни та українці звинувачують одні інших в артилерійських атаках на Запорізьку АЕС". Відповідно, вже половина справи Путіна зроблена, йому такої формули вистачає, і цього достатньо для прикриття.
"Тому величезна відповідальність лежить на західних лідерах. Вже з'явилася заява країн Великої сімки, що вони вимагають передати Запорізьку АЕС під контроль України. І, по-друге, направити туди групу спостерігачів або інструкторів, які відповідатимуть за безпеку", - прокоментував Піонтковський.
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