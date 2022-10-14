Ядерні погрози РФ: американські волонтери почали передавати в Україну захисне обладнання
Як у США реагують на ядерні погрози Російської Федерації та як підтримують українців
У п'ятницю, 14 жовтня, о 16:00 Христина Парубій у програмі "Волонтери та війна" розмовлятиме з українською волонтеркою Наталією Буркало, котра зараз живе у Нью-Йорку. Організація Ukranians abroad нещодавно передала в Україну костюми, які захищають від наслідків хімічної, біологічної та ядерної атаки. Як американці реагують на ядерні погрози Російської Федерації, чи знизилася підтримка звичайних мешканців та чим вдається допомагати зараз Україні? А також, що у США зараз говорять про Україну, якими заголовками рясніє преса.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.02
Купівля 40.02Продаж 40.8
-
EUR
Купівля 38.37Продаж 39.46
- Актуальне
- Важливе