Ядерні погрози РФ: американські волонтери почали передавати в Україну захисне обладнання

У п'ятницю, 14 жовтня, о 16:00 Христина Парубій у програмі "Волонтери та війна" розмовлятиме з українською волонтеркою Наталією Буркало, котра зараз живе у Нью-Йорку. Організація Ukranians abroad нещодавно передала в Україну костюми, які захищають від наслідків хімічної, біологічної та ядерної атаки. Як американці реагують на ядерні погрози Російської Федерації, чи знизилася підтримка звичайних мешканців та чим вдається допомагати зараз Україні? А також, що у США зараз говорять про Україну, якими заголовками рясніє преса.



