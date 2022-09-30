Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Про ядерну ескалацію говорять люди, які поводяться безвідповідально. Ми не хочемо розвивати цю тему. Ми закликаємо усіх поводитися відповідально", - сказав Пєсков.

У відповідь на запитання про те, чи Росія буде поширювати свою ядерну доктрину на окуповані українські території, які готується анексувати, та чи розцінюватиме контрнаступ на них як "замах на територіальну цілісність", якщо збирається оголосити їх "своїми", Пєсков порадив перечитати документ.

25 вересня радник Білого Дому з нацбезпеки Джейк Саліван попередив, що Росію очікують катастрофічні наслідки, якщо вона використає ядерну зброю, та додаткові економічні санкції, якщо завершить псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях.

Того ж дня Президент Володимир Зеленський заявив, що ядерна загроза з боку Російської Федерації може стати реальністю.

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