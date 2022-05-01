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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Ядерний шантаж Путіна не спрацював. США готові завдати удару по бункеру Путіна, - Піонтковський
Ексклюзив

Ядерний шантаж Путіна не спрацював. США готові завдати удару по бункеру Путіна, - Піонтковський

1 травня, 2022 неділя
19:23
війна з Росією Путін

Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що ядерний шантаж Путіна вже не діє на Захід, оскільки США та союзники готові також відповісти тактичною ядерною зброєю

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Еспресо"

"Починаючи з 2007 року найефективнішим способом зовнішньої політики Кремля був ядерний шантаж. І він дійсно працював. Адже, на Заході побоювались використання Путіним тактичної ядерної зброї. Саме через це Україну не прийняли до НАТО, не реагували на агресію РФ в Грузії та анексію Криму. Зараз відбулось те, що про що я говорив останні 8 років - ядерний шантаж Путіна був на пустому місці. Автори цієї концепції зовнішньої політики Москви - Путін та Патрушев - змогли переконати решту своїх в бункері, що якщо вони використають ядерну зброю, то Захід капітулює. Вони вважали, що саме в такий спосіб вони зможуть виграти війну проти Заходу, який перевершує їх у всьому", - пояснив Піонтковський.

Піонтковський наголосив, що один дзвінок голови Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США генерала Марка Міллі до начальника Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимову трішки охолодив "гарячі голови"в Кремлі.

"Один дзвінок голови Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США генерала Марка Міллі до начальника Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимову зміг розставити все по своїх місцях. Міллі пояснив, що Путін помиляється в тому, що на використання тактичної ядерної зброї Захід ніяк не відповість. В США вже розробили відповідну зброю, яку розмістили на своїх підводних човнах. Це не величезні ракети "судного дня", а боєголовки, які несуть ядерний заряд і можуть проникнути в будь-який бункер. І, мені здається, що такий сигнал в Кремлі почули. Там вже почалась паніка серед своїх. Патрушев з Путіним переконали, що в бункері ракети США ніякого не дістануть, а виявляється, що це не так", - додав Піонтковський.
 

  • 25 квітня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у прямому ефірі російського пропагандистського "Першого телеканалу" заявив, що ризик ядерної війни є реальним.
  • Очільник Пентагону Ллойд Остін під час брифінгу на авіабазі Рамштайн у Німеччині закликав не спекулювати погрозами застосування ядерної зброї.
  • 28 квітня посол США в Росії Джон Салліван у інтерв'ю CNN заявив, що його країна "не бере участь у безвідповідальній риториці щодо ядерної зброї".
  • 29 квітня заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що США і союзники готуються до такого розвитку подій, як ядерна війна з Росією

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