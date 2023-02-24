Про це він написав у твіттері.

"Росія не може перемогти, тому що весь західний світ вишикувався позаду України. Водночас Росія є ядерною державою, і ядерну державу не можна загнати в кут, оскільки вони можуть спровокувати ядерну війну", - пише Орбан.

Прем'єр Угорщини наголосив, що потрібно припинити вогонь і закликав до мирних переговорів: "Чим швидше, тим краще".