Ядерну державу не можна загнати в кут, - Орбан закликав до мирних переговорів
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що світу потрібні припинення вогню та мирні переговори, адже Росію як ядерну державу "не можна загнати в кут"
Про це він написав у твіттері.
"Росія не може перемогти, тому що весь західний світ вишикувався позаду України. Водночас Росія є ядерною державою, і ядерну державу не можна загнати в кут, оскільки вони можуть спровокувати ядерну війну", - пише Орбан.
Прем'єр Угорщини наголосив, що потрібно припинити вогонь і закликав до мирних переговорів: "Чим швидше, тим краще".
- 18 лютого міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що він їздив до Мінська, щоб закликати до припинення вогню та початку мирних переговорів.
- 19 лютого прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що санкції ЄС проти Москви та допомога Києву призвели до ескалації у війні РФ проти України.
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