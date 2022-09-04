"Як бомжі": окупант поскаржився на погане забезпечення нових підрозділів, - перехоплення ГУР
Російські військові визнають, що у їхній армії незадовільне забезпечення військовим спорядженням та зброєю
Про це свідчить перехоплена розмова, оприлюднена Головним управлінням розвідки.
Один з військових РФ розповів про дуже погане забезпечення нових підрозділів, які заходять на позиції.
"Молодим взагалі ні одягу, ні спальників, нічого... Як бомжі", - зазначає він.
Крім того, росіянин поскаржився на застарілу зброю, яку їм видають. За його словами, це зразки 1976-1978 років. Зброя крива, погано стріляє, розповів загарбник.
- Нагадаємо, нові російські підрозділи на 40% оснащуються небоєздатною технікою
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