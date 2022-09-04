"Як бомжі": окупант поскаржився на погане забезпечення нових підрозділів, - перехоплення ГУР

Про це свідчить перехоплена розмова, оприлюднена Головним управлінням розвідки.

Один з військових РФ розповів про дуже погане забезпечення нових підрозділів, які заходять на позиції.

"Молодим взагалі ні одягу, ні спальників, нічого... Як бомжі", - зазначає він.

Крім того, росіянин поскаржився на застарілу зброю, яку їм видають. За його словами, це зразки 1976-1978 років. Зброя крива, погано стріляє, розповів загарбник.

Нагадаємо, нові російські підрозділи на 40% оснащуються небоєздатною технікою

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