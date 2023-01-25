Поради опубліковано на facebook-сторінці МОЗ

Якщо ви не є медиком, рятувальником чи фахівцем, що надає психологічну допомогу, експерти закликають не бігти у бік вибуху чи стрілянини. Якщо поряд з вами поранені або ви самі зазнали фізичного ушкодження, негайно зверніться по медичну допомогу. Проявами ушкодження є сильний шум у голові та гострий біль будь-де в тілі (навіть за відсутності кровотечі). Якщо є забій, але кровотечі й болю немає, постраждалого також повинен оглянути лікар.

Коли ми стаємо свідками смертей і каліцтв, можемо переживати цілу палітру реакцій. Можемо кричати або плакати. Можемо завмерти – наші емоції наче "заморожуються". Можемо, навпаки, бути емоційно збудженими, дратівливими. Можуть порушуватися фізіологічні функції нашого організму: гірше спимо, втрачаємо апетит, гірше контролюємо сечовиділення тощо.

"Усі ці реакції цілком нормальні, – підкреслюють фахівці. – Але потрібно впродовж 3-4 тижнів поспостерігати за собою. Якщо інтенсивність цих реакцій не зменшується, необхідно звернутися до лікаря загальної практики або психолога, а в окремих випадках – до психіатра".

Дуже важливою є соціальна підтримка. Спеціалісти закликають спілкуватися з близькими, розповідати їм про те, що трапилося. Варто пригадати, що раніше допомагало відновлювати сили, що ви робили, щоб "підзарядити свою батарейку". А от алкогольні напої – не те, що допоможе. На тлі гострого стресу в організмі відбувається викид гормонів настільки потужний, що жодне спиртне його не зніме.

Також експерти радять якнайшвидше повернутися до звичних справ. Якщо ви не постраждали фізично, продовжуйте робити те, що запланували цього дня.