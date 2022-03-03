Як доносити інформацію про війну знайомим з Росії: у МВС дали поради українцям
Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко дав поради українцям, як донести росіянам, що відбувається насправді
Про це йдеться в заяві пресцентру МВС.
За його словами, українцям потрібно посилено продовжувати розповсюджувати інформацію у мережі.
"Вони не зможуть довго брехати. Вони вже самі забрехалися і тому вони вже починають вигадувати все нові історії, в які вірять тільки пришиблені російською пропагандою люди", - сказав він.
Ключове завдання - зробити так, щоб 50% росіян були проти війни з Україною і як мінімум 10% почали сильно сумніватися. І тільки тоді російський уряд буде змушений боротися вже зі своїм народом.
Радник додав, ніколи людина не повірить з першого разу те, що їй говорять. Їм потрібно постійно доносити інформацію.
Крім того, росіянам необхідно багато разів говорити про смерті, полонених, і про те, що Росія воює з Україною.
Також варто казати, що "ваш Путін заганяє вас у другий Афганістан, ваші діти будуть змушені йти воювати й тут помруть".
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