Про це міністерство написало у твітері.

У Міністерстві зазначили, що темрява дозволила Путіну "висвітлити тільки те, що він хоче показати" і приховати справжні наслідки російської окупації.

"Як і личить злодіям, Путін під покровом ночі відвідав український Маріуполь. По-перше, це безпечніше. Крім того, темрява дозволяє йому висвітлити тільки те, що він хоче показати, і тримає місто, яке його армія повністю зруйнувала, та кількох його вцілілих мешканців подалі від сторонніх очей", - йдеться у повідомленні.