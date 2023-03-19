"Як і личить злодіям": Міноборони України пояснило, чому Путін приїхав у Маріуполь саме вночі
У Міноборони заявили, що нічний візит Путіна був спричинений не тільки питанням безпеки, а й спробами диктатора приховати справжній стан міста
Про це міністерство написало у твітері.
У Міністерстві зазначили, що темрява дозволила Путіну "висвітлити тільки те, що він хоче показати" і приховати справжні наслідки російської окупації.
"Як і личить злодіям, Путін під покровом ночі відвідав український Маріуполь. По-перше, це безпечніше. Крім того, темрява дозволяє йому висвітлити тільки те, що він хоче показати, і тримає місто, яке його армія повністю зруйнувала, та кількох його вцілілих мешканців подалі від сторонніх очей", - йдеться у повідомленні.
- Російські державні інформагентства стверджують, що президент РФ Володимир Путін здійснив "робочу поїздку" в тимчасово окупований Маріуполь.
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