Як лікувати ГРВІ самостійно у бомбосховищах: Центр громадського здоров'я дав поради
Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) дав поради, як лікуватися у бомбосховищі, якщо Ви відчуваєте, що починається захворювання
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на допис ЦГЗ у Facebook.
Для ГРВІ та COVID-19, особливо в перші дні, не треба ніяких препаратів. Зазвичай захворювання минає самостійно протягом кількох днів за умов дотримання цих рекомендацій:
- Рясно пийте. За можливості щонайменше літр теплої рідини.
- ібупрофен: 400 мг для дорослих,
- парацетамол (панадол, порошки типу терафлю, фармацитрон, хелпекс та інші).
- німесулід;
- німесил;
- найз.
- дексалгін;
- кетанов;
- кетолак;
- диклофенак/диклоберл.
Якщо у Вас нежить, тече чи забитий ніс, промивайте його сольовим розчином або використовуйте спреї для зволоження:
- носоль;
- хьюмер;
- аквамаріс тощо.
- отривін;
- називін;
- фармазолін.
При болю у горлі або вусі дотримуйтесь тих самих рекомендацій, що й при температурі. Також можна смоктати будь-які пастилки чи льодяники, навіть просто цукерки підходять.
Загалом ГРВІ та COVID-19, особливо у щеплених, пройдуть самі за кілька днів. Навіть за умови, що Ви нічого не робитимете.
Якщо починаєте відчувати задишку, виміряйте сатурацію - пульсоксиметр варто мати. Норма від 93%. Щоб підвищити сатурацію, ляжте на живіт і дихайте спокійно та глибоко.
Якщо лихоманці більше ніж 3 доби і її не вдається подолати медикаментами, варто звертатися до лікаря. А також при появі судом, блювання, головного болю, утруднені дихання, сильного болю в животі, вусі, горлі, порушенні свідомості, повторному підвищенню температури тіла після кількох днів нормальної температури.
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