Як лікувати ГРВІ самостійно у бомбосховищах: Центр громадського здоров'я дав поради

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на допис ЦГЗ у Facebook.



Для ГРВІ та COVID-19, особливо в перші дні, не треба ніяких препаратів. Зазвичай захворювання минає самостійно протягом кількох днів за умов дотримання цих рекомендацій:

Рясно пийте. За можливості щонайменше літр теплої рідини.

ібупрофен: 400 мг для дорослих,

парацетамол (панадол, порошки типу терафлю, фармацитрон, хелпекс та інші).

німесулід;

німесил;

найз.

дексалгін;

кетанов;

кетолак;

диклофенак/диклоберл.

носоль;

хьюмер;

аквамаріс тощо.

отривін;

називін;

фармазолін.

Якщо підвищується температура, озноб, ломота, головний біль, тоді використайте:Також можна використати:Якщо температура нормальна, але є біль:Один з цих препаратів входить до стандартного набору аптечки. Якщо у Вас їх немає, то розпитайте сусідів.Якщо у Вас нежить, тече чи забитий ніс, промивайте його сольовим розчином або використовуйте спреї для зволоження:Якщо ніс забитий і Вам важко дихати, допоможуть судинозвужувальні спреї:Також "пробити" ніс допомагає фізична активність: поприсідати, пострибати, пройтися по сходах туди-сюди.При болю у горлі або вусі дотримуйтесь тих самих рекомендацій, що й при температурі. Також можна смоктати будь-які пастилки чи льодяники, навіть просто цукерки підходять.Загалом ГРВІ та COVID-19, особливо у щеплених, пройдуть самі за кілька днів. Навіть за умови, що Ви нічого не робитимете.Якщо починаєте відчувати задишку, виміряйте сатурацію - пульсоксиметр варто мати. Норма від 93%. Щоб підвищити сатурацію, ляжте на живіт і дихайте спокійно та глибоко.Якщо лихоманці більше ніж 3 доби і її не вдається подолати медикаментами, варто звертатися до лікаря. А також при появі судом, блювання, головного болю, утруднені дихання, сильного болю в животі, вусі, горлі, порушенні свідомості, повторному підвищенню температури тіла після кількох днів нормальної температури.