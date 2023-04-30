"Як можна так зневажати свободу?": в Офісі президента відповіли на заклик Меркель до переговорів з РФ
Радник Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель за заклики не відкидати можливість переговорів з Росією
Про це Подоляк написав у twitter.
Таким чином він відреагував на останні заяви Меркель, яка закликала не відкидати думку тих, хто закликає до переговорів про припинення війни РФ проти України.
"Автор Мінсько-Нормандського формату каже: "Треба думати про переговори, не всі миротворці мислять по-путінськи". Одне питання: переговори про що? Знову про дешевий газ від РФ? Але чи обов'язково це має бути ціною зруйнованих територій України та сотень тисяч невинних українських життів? І головне – з ким? З офіційно визнаними міжнародними воєнними злочинцями?" - запитав Подоляк.
Він закликав Меркель припинити виправдовуватися та заохочувати агресора.
"Невже після 430 днів жорстокої війни можна настільки глибоко зневажати свободу, настільки відверто не помічати російських масових убивств і так відкрито ненавидіти право України на самозахист? Якщо не можете виправити помилок минулого – просто припиніть виправдовуватися та заохочувати агресора", - написав Подоляк.
- 30 квітня Ангела Меркель закликала не відкидати можливість переговорів між Україною та Росією про припинення війни.
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