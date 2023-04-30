Меркель закликала не "шипіти" на тих, хто пропонує переговори з Путіним

Про це пише Welt.

Відповідну заяву вона зробила відповідаючи на запитання, чим, на її думку, завершиться війна РФ проти України під час спілкування з журналістами на книжковому ярмарку в Лейпцигу.

"З цього приводу скажу лише одне: мені було б важливо, щоб ми не дивилися надто вузько і якщо хтось, як ексголова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер каже, що треба подумати про можливість переговорів, не треба одразу "шипіти". Потрібно, щоб люди, які стурбовані тим, як усе завершиться, могли висловитися - не всі вони підтакують Путіну", - сказала Меркель.

Вона додала, що вважає спроби "умиротворення" російського диктатора Володимира Путіна, яких вона вживала до повномасштабного вторгнення РФ в Україну виправданими.

"У свій час я всіма доступними способами намагалася запобігти нинішній ситуації, в яку ми втягнуті діями Путіна. Те, що це не вдалося, на мій погляд, не доводить того, що не варто було намагатися", - зазначила Меркель.

Водночас вона підкреслила, що вважає дії напад агресію РФ проти України неприйнятною та підтримує нинішні дії Заходу.

"Насамперед, щоб не було непорозумінь, скажу: те, що Путін зробив 24 лютого минулого року – абсолютно неприйнятне, а те, що зараз робить Захід – правильно", - наголосила Меркель.