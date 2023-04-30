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Меркель закликала не "шипіти" на тих, хто пропонує переговори з Путіним

30 квітня, 2023 неділя
10:06
Війна з Росією Ангела Меркель

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала не відкидати можливість переговорів між Україною та Росією про припинення війни

Про це пише Welt

Відповідну заяву вона зробила відповідаючи на запитання, чим, на її думку,  завершиться війна РФ проти України під час спілкування з журналістами на книжковому ярмарку в Лейпцигу. 

"З цього приводу скажу лише одне: мені було б важливо, щоб ми не дивилися надто вузько і якщо хтось, як ексголова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер каже, що треба подумати про можливість переговорів, не треба одразу "шипіти". Потрібно, щоб люди, які стурбовані тим, як усе завершиться, могли висловитися - не всі вони підтакують Путіну", - сказала Меркель. 

Вона додала, що вважає спроби "умиротворення" російського диктатора Володимира Путіна, яких вона вживала до повномасштабного вторгнення РФ в Україну виправданими.  

"У свій час я всіма доступними способами намагалася запобігти нинішній ситуації, в яку ми втягнуті діями Путіна. Те, що це не вдалося, на мій погляд, не доводить того, що не варто було намагатися", - зазначила Меркель. 

Водночас вона підкреслила, що вважає дії напад агресію РФ проти України неприйнятною та підтримує нинішні дії Заходу. 

"Насамперед, щоб не було непорозумінь, скажу: те, що Путін зробив 24 лютого минулого року – абсолютно неприйнятне, а те, що зараз робить Захід – правильно", - наголосила Меркель. 

  • У червні 2022 року Ангела Меркель заявила, що у 2008 році виступила проти вступу України до НАТО, аби не провокувати Володимира Путіна
  • Крім цього Меркель наполягала, що Україна не була у 2008 році готова до вступу в НАТО, а Мінські угоди у 2014 році дали їй час, аби стати сильнішою.
Світ
Володимир Путін
Ангела Меркель
Німеччина
переговори з РФ
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