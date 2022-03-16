Як не захворіти під час війни: у ЦПД дали поради для громадян України

Інформацію від ЦПД передє Еспресо.TV.



Центр протидії дезінформації при РНБО України вирішив нагадати для українців прості правила, щоб не захворіти під час війни у місцях скупчення великої кількості людей.

За можливості дотримуйтесь дистанції.

Дотримуйтесь гігієни рук й органів дихання.

Продовжуйте носити маски.

Не торкайтеся руками обличчя.

Мийте або дезінфікуйте руки перед вживанням їжі.

У разі кашлю та чхання прикривайте рот і ніс серветкою або згином ліктя.

Одразу обробляйте руки спиртовмісним антисептиком або мийте їх з милом.

Зверніться по медичну допомогу у разі необхідності.

Запасіться теплим одягом і ковдрами.

Провітрюйте приміщення щонайменше тричі на день.

Проводьте за можливості щоденне вологе прибирання.