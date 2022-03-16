Як не захворіти під час війни: у ЦПД дали поради для громадян України
Центр протидії дезінформації зібрав добірку порад для українських громадян, щоб не захворіти під час війни
Інформацію від ЦПД передє Еспресо.TV.
Центр протидії дезінформації при РНБО України вирішив нагадати для українців прості правила, щоб не захворіти під час війни у місцях скупчення великої кількості людей.
- За можливості дотримуйтесь дистанції.
- Дотримуйтесь гігієни рук й органів дихання.
- Продовжуйте носити маски.
- Не торкайтеся руками обличчя.
- Мийте або дезінфікуйте руки перед вживанням їжі.
- У разі кашлю та чхання прикривайте рот і ніс серветкою або згином ліктя.
- Одразу обробляйте руки спиртовмісним антисептиком або мийте їх з милом.
- Зверніться по медичну допомогу у разі необхідності.
- Запасіться теплим одягом і ковдрами.
- Провітрюйте приміщення щонайменше тричі на день.
- Проводьте за можливості щоденне вологе прибирання.
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