Як отримати безкоштовну медичну допомогу у Польщі. МОЗ опублікувало пояснення
Українці, які прибули у Польщу після 24 лютого 2022 року, мають право на безоплатну медичну допомогу на рівні з громадянами країни
Пояснення опублікували на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Для того, щоб отримати медичну допомогу, потрібно мати закордонний паспорт громадянина України, в якому є позначка про перетин кордону не раніше 24 лютого 2022 року. Українці, які мають намір залишитися в Польщі на певний період, можуть отримати номер PESEL. Він надає доступ до послуг сфери охорони здоров’я на постійній основі.
Польща надала українцям безоплатний доступ до медичної допомоги на всіх рівнях:
- базова медична допомога — візити до сімейних лікарів, виклик швидкої,
- спеціалізована амбулаторна допомога,
- діагностичні дослідження (за направленням лікаря),
- лікування в стаціонарі,
- психіатричне лікування,
- реабілітація (крім курортів),
- стоматологічні послуги.
Знайти медичний заклад можна за телефоном безоплатної цілодобової гарячої лінії: 800 190 590. Також для пацієнтів з України, яким потрібна медична допомога в нічний час, на свята або у вихідні, в Польщі працює спеціальна телеплатформа за номером: 800 137 200.
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