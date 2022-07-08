Як отримати безкоштовну медичну допомогу у Польщі. МОЗ опублікувало пояснення

Пояснення опублікували на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Для того, щоб отримати медичну допомогу, потрібно мати закордонний паспорт громадянина України, в якому є позначка про перетин кордону не раніше 24 лютого 2022 року. Українці, які мають намір залишитися в Польщі на певний період, можуть отримати номер PESEL. Він надає доступ до послуг сфери охорони здоров’я на постійній основі.

Польща надала українцям безоплатний доступ до медичної допомоги на всіх рівнях:

базова медична допомога — візити до сімейних лікарів, виклик швидкої,

спеціалізована амбулаторна допомога,

діагностичні дослідження (за направленням лікаря),

лікування в стаціонарі,

психіатричне лікування,

реабілітація (крім курортів),

стоматологічні послуги.

Знайти медичний заклад можна за телефоном безоплатної цілодобової гарячої лінії: 800 190 590. Також для пацієнтів з України, яким потрібна медична допомога в нічний час, на свята або у вихідні, в Польщі працює спеціальна телеплатформа за номером: 800 137 200.

7 липня керівник напрямку загроз здоров’ю і вакцинної стратегії Європейського агентства з лікарських засобів Марко Кавалері застеріг, що в Європейському Союзі розпочинається нова хвиля захворюваності на COVID-19.

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