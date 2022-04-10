Як поводитися у мережі, щоб протидіяти дезінформації та фейкам під час війни: поради від РНБО
Центр протидії дезінформації при РНБО України та Офіс доброчесності НАЗК у рамках проєкту "Доброчесність онлайн" нагадують, як поводитися у мережі, щоб протидіяти дезінформації та фейкам під час війни
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У ЦПД наголошують, що не потрібно допомагати ворогу сіяти паніку.
"Не поширюйте "достовірну інфу, яку сказали знаючі люди від тещі братового кума". Такі повідомлення агресор запускає під прикриттям сарафанного радіо, щоб ніхто не замислювався щодо першоджерела поширюваної інформації Пам’ятайте! Зараз будь-який правильний вчинок українця, зокрема у цифровому просторі, наближає нас до перемоги", - йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.
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