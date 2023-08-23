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Як правильно варити булгур? Рецепт приготування та пропорції
Булгур – це поживний та корисний гарнір. В Україні він став популярним зовсім недавно. Крупа з такою екзотичною назвою виготовляється з пропареної роздробленої пшениці
Як підготувати булгур до приготування?
- булгур перед приготуванням злегка обсмажуємо на рослинній олії
- він набуває приємного горіхового присмаку та стає розсипчастим
- на склянку крупи беремо одну столову ложку олії
- обсмажуємо крупу в посуді з товстим дном
- постійно помішуємо
- в мультиварці обсмажити булгур можна в режимі "Випічка" чи "Жарка".
Фото: gettyimages
Як варити булгур?
Спосіб приготування 1
- після обсмажування булгур можна варити
- беремо гарячої води в два рази більше, ніж крупи
- булгур при варінні збільшується в три рази
- якщо ми обсмажували крупу, то виливаємо гарячу воду прямо в каструлю, в якій смажився булгур
- якщо ми готуємо страву без обсмажування, тоді крупу висипаємо в каструлю й одразу заливаємо гарячою водою
- булгур можна не промивати
- солимо воду
- варимо пів години під кришкою на маленькому вогні
- перемішувати не потрібно.
Спосіб приготування 2 (в мультиварці)
- сирий чи смажений булгур солимо
- заливаємо гарячою водою
- варимо пів години під кришкою в режимі "Рис/Крупа" або "Плов"
- в середині варіння – перемішуємо лише один раз.
Спосіб приготування 3 (в мікрохвильовці)
- висипаємо крупу в скляну посудину
- солимо
- заливаємо гарячою водою
- накриваємо кришкою
- готуємо булгур три хвилини на максимальній потужності мікрохвильовки
- далі залишаємо за закритими дверцятами мікрохвильовки на двадцять хвилин.
Спосіб приготування 4 (булгур на молоці)
- булгур готують у вигляді солодкої каші
- додаємо ще сухофрукти або ягоди
- молока має бути в п’ять разів більше, ніж крупи
- доводимо молоко до кипіння
- всипаємо в нього обсмажений булгур
- перемішуємо
- додайте цукор, фрукти та сіль (усе за смаком)
- на малому вогні без кришки готуємо двадцять хвилин
- вимикаємо вогонь
- накриваємо кришкою
- залиште крупу ще на десять хвилин настоятись.
Смачного!
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