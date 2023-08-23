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Як правильно варити булгур? Рецепт приготування та пропорції

23 серпня, 2023 середа
17:54
рецепти булгур

Булгур – це поживний та корисний гарнір. В Україні він став популярним зовсім недавно. Крупа з такою екзотичною назвою виготовляється з пропареної роздробленої пшениці

Як підготувати булгур до приготування?

  • булгур перед приготуванням злегка обсмажуємо на рослинній олії
  • він набуває приємного горіхового присмаку та стає розсипчастим
  • на склянку крупи беремо одну столову ложку олії
  • обсмажуємо крупу в посуді з товстим дном
  • постійно помішуємо
  • в мультиварці обсмажити булгур можна в режимі "Випічка" чи "Жарка".

булгур

Фото: gettyimages

 

Як варити булгур?

Спосіб приготування 1

  • після обсмажування булгур можна варити
  • беремо гарячої води в два рази більше, ніж крупи
  • булгур при варінні збільшується в три рази
  • якщо ми обсмажували крупу, то виливаємо гарячу воду прямо в каструлю, в якій  смажився булгур
  • якщо ми готуємо страву без обсмажування, тоді крупу висипаємо в каструлю й одразу заливаємо гарячою водою
  • булгур можна не промивати
  • солимо воду
  • варимо пів години під кришкою на маленькому вогні
  • перемішувати не потрібно.

Спосіб приготування 2 (в мультиварці)

  • сирий чи смажений булгур солимо
  • заливаємо гарячою водою
  • варимо пів години під кришкою в режимі "Рис/Крупа" або "Плов"
  • в середині варіння – перемішуємо лише один раз.

Спосіб приготування 3 (в мікрохвильовці)

  • висипаємо крупу в скляну посудину
  • солимо
  • заливаємо гарячою водою
  • накриваємо кришкою
  • готуємо булгур три хвилини на максимальній потужності мікрохвильовки
  • далі залишаємо за закритими дверцятами мікрохвильовки на двадцять хвилин.

Спосіб приготування 4 (булгур на молоці)

  • булгур готують у вигляді солодкої каші
  • додаємо ще сухофрукти або ягоди
  • молока має бути в п’ять разів більше, ніж крупи
  • доводимо молоко до кипіння
  • всипаємо в нього обсмажений булгур
  • перемішуємо
  • додайте цукор, фрукти та сіль (усе за смаком)
  • на малому вогні без кришки готуємо двадцять хвилин
  • вимикаємо вогонь
  • накриваємо кришкою
  • залиште крупу ще на десять хвилин настоятись.

Смачного!

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