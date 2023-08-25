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Як приготувати холодець? Покрокові рецепти

25 серпня, 2023 п'ятниця
16:36
рецепти холодець

Подавати холодець можна в судочках, а на святковий стіл - в прозорих піалах чи креманках із додаванням в якості прикраси нарізаної фігурним ножем відвареної моркви, з горошком та зеленню

Холодець з курки 

Інгредієнти:

  • курка – один кілограм
  • п’ять зубчиків часнику
  • одна цибуля ріпчаста
  • одна морква
  • спеції (за смаком)
  • сіль (за смаком)
  • желатин швидкорозчинний – одна чайна ложка
  • одна пучка петрушки

Покроковий рецепт приготування:

  • викладаємо філе, грудинку та стегна курки у велику каструлю
  • заливаємо водою
  • доводимо до кипіння
  • перший бульйон зливаємо
  • наливаємо нову воду
  • ще раз доводимо до кипіння
  • крупно нарізаємо цибулю
  • нарізаємо часник
  • нарізаємо моркву
  • все додаємо до бульйону
  • накриваємо кришкою
  • варимо три години на маленькому вогні
  • за годину до готовності додаємо спеції та  сіль
  • готовий бульйон проціджуємо
  • дістаємо овочі та м’ясо витягнути м'ясо
  • розчиняємо желатин у склянці теплої води
  • вливаємо в бульйон
  • коли куряче м'ясо повністю охолоне, відокремлюємо його від кісток
  • нарізаємо на шматочки
  • моркву нарізаємо кружальцями
  • цибуля й часник нам не знадобляться
  • на дно форми для застигання викладаємо м'ясо
  • заливаємо бульйоном
  • зверху викладаємо моркву та листя петрушки
  • залишаємо на ніч холодець у холодильнику

холодець

Фото: gettyimages

 

Як варити холодець з курки і свинини?

Інгредієнти:

  • одна свиняча нога з копитом
  • одна свиняча рулька
  • куряча гомілка - 600 г
  • вода - 3,5 л
  • сіль (за смаком)
  • лист лавровий
  • перець чорний горошком (за смаком)
  • часник (за смаком)

Покроковий рецепт приготування:

  • промиваємо ретельно свинячу ногу і рульку
  • зачищаємо ножем від верхнього темного шару і від щетини
  • при необхідності - обсмалюємо на вогні та промиваємо
  • промиваємо курку 
  • складаємо все в велику каструлю
  • заливаємо холодною водою
  • ставимо на вогонь
  • доводимо до кипіння
  • знімаємо піну
  • накриваємо кришкою
  • зменшуємо вогонь до мінімуму
  • варимо 2,5 години на малому вогні
  • додаємо за смаком сіль
  • додаємо перець горошком
  • додаємо лавровий лист
  • додаємо цілу очищену цибулину
  • додаємо моркву
  • накриваємо кришкою
  • варимо ще одну годину
  • виймаємо м'ясо з бульйону
  • остуджуємо
  • відокремлюємо від кісток, нарізаємо
  • остуджуємо та проціджуємо бульйон
  • чистимо часник та дрібно нарізаємо
  • в судочки для холодцю розкладаємо м'ясо і часник, шматочки лаврового листа
  • додаємо трохи чорного меленого перцю
  • заливаємо бульйоном
  • остуджуємо
  • ставимо в холодильник до повного застигання
  • подаємо з хроном чи гірчицею.

холодець

Фото: gettyimages

 

Холодець у мультиварці

Інгредієнти:

  • свинячі ніжки – дві штуки
  • яловичина на кістцi – півтора кілограми
  • одна цибуля ріпчаста
  • одна морква
  • три лаврові листи
  • три зубчики часнику
  • сіль, перець (за смаком)

Рецепт приготування:

  • промиваємо м'ясо та ніжки
  • крупно нарізаємо цибулю
  • крупно нарізаємо моркву
  • м'ясо та інші інгредієнти укладаємо у чашу мультиварки
  • солимо, перчимо
  • заливаємо водою до країв
  • вмикаємо режим "Тушкування" на шість годин
  • дістаємо м'ясо з бульйону
  • відокремлюємо від шкіри та кісток
  • нарізаємо на дрібні шматки
  • подрібнюємо часник
  • додаємо до м'яса
  • розкладаємо у форму
  • заливаємо процідженим бульйоном
  • кладемо в холодильник.

Смачного!

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