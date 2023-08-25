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Як приготувати холодець? Покрокові рецепти
Подавати холодець можна в судочках, а на святковий стіл - в прозорих піалах чи креманках із додаванням в якості прикраси нарізаної фігурним ножем відвареної моркви, з горошком та зеленню
Холодець з курки
Інгредієнти:
- курка – один кілограм
- п’ять зубчиків часнику
- одна цибуля ріпчаста
- одна морква
- спеції (за смаком)
- сіль (за смаком)
- желатин швидкорозчинний – одна чайна ложка
- одна пучка петрушки
Покроковий рецепт приготування:
- викладаємо філе, грудинку та стегна курки у велику каструлю
- заливаємо водою
- доводимо до кипіння
- перший бульйон зливаємо
- наливаємо нову воду
- ще раз доводимо до кипіння
- крупно нарізаємо цибулю
- нарізаємо часник
- нарізаємо моркву
- все додаємо до бульйону
- накриваємо кришкою
- варимо три години на маленькому вогні
- за годину до готовності додаємо спеції та сіль
- готовий бульйон проціджуємо
- дістаємо овочі та м’ясо витягнути м'ясо
- розчиняємо желатин у склянці теплої води
- вливаємо в бульйон
- коли куряче м'ясо повністю охолоне, відокремлюємо його від кісток
- нарізаємо на шматочки
- моркву нарізаємо кружальцями
- цибуля й часник нам не знадобляться
- на дно форми для застигання викладаємо м'ясо
- заливаємо бульйоном
- зверху викладаємо моркву та листя петрушки
- залишаємо на ніч холодець у холодильнику
Фото: gettyimages
Як варити холодець з курки і свинини?
Інгредієнти:
- одна свиняча нога з копитом
- одна свиняча рулька
- куряча гомілка - 600 г
- вода - 3,5 л
- сіль (за смаком)
- лист лавровий
- перець чорний горошком (за смаком)
- часник (за смаком)
Покроковий рецепт приготування:
- промиваємо ретельно свинячу ногу і рульку
- зачищаємо ножем від верхнього темного шару і від щетини
- при необхідності - обсмалюємо на вогні та промиваємо
- промиваємо курку
- складаємо все в велику каструлю
- заливаємо холодною водою
- ставимо на вогонь
- доводимо до кипіння
- знімаємо піну
- накриваємо кришкою
- зменшуємо вогонь до мінімуму
- варимо 2,5 години на малому вогні
- додаємо за смаком сіль
- додаємо перець горошком
- додаємо лавровий лист
- додаємо цілу очищену цибулину
- додаємо моркву
- накриваємо кришкою
- варимо ще одну годину
- виймаємо м'ясо з бульйону
- остуджуємо
- відокремлюємо від кісток, нарізаємо
- остуджуємо та проціджуємо бульйон
- чистимо часник та дрібно нарізаємо
- в судочки для холодцю розкладаємо м'ясо і часник, шматочки лаврового листа
- додаємо трохи чорного меленого перцю
- заливаємо бульйоном
- остуджуємо
- ставимо в холодильник до повного застигання
- подаємо з хроном чи гірчицею.
Фото: gettyimages
Холодець у мультиварці
Інгредієнти:
- свинячі ніжки – дві штуки
- яловичина на кістцi – півтора кілограми
- одна цибуля ріпчаста
- одна морква
- три лаврові листи
- три зубчики часнику
- сіль, перець (за смаком)
Рецепт приготування:
- промиваємо м'ясо та ніжки
- крупно нарізаємо цибулю
- крупно нарізаємо моркву
- м'ясо та інші інгредієнти укладаємо у чашу мультиварки
- солимо, перчимо
- заливаємо водою до країв
- вмикаємо режим "Тушкування" на шість годин
- дістаємо м'ясо з бульйону
- відокремлюємо від шкіри та кісток
- нарізаємо на дрібні шматки
- подрібнюємо часник
- додаємо до м'яса
- розкладаємо у форму
- заливаємо процідженим бульйоном
- кладемо в холодильник.
Смачного!
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