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Як приготувати оладки з кабачків? Рецепт

9 серпня, 2023 середа
19:11
рецепти оладки з кабачкі

Коли дозрівають молоді овочі, тоді кабачкові оладки (млинці з кабачків чи млинчики з кабачків) – перша страва на столі. Рецепти з кабачків - одні з найпопулярніших. Щиро ділимось ними з вами

Кабачкові оладки класичні

оладки з кабачкі

Фото: www.freepik.com

 

Інгредієнти:

  • три кабачка
  • дві столові ложки борошна
  • одне яйце
  • один зубок часнику
  • сіль (за смаком)
  • кріп (за смаком)
  • рафінована рослинна олія для смаження
  • сметана (до столу)
  • сир дорблю (за бажанням).

рецепт оладок з кабачків

Покроковий рецепт приготування класичних оладків з кабачка:

  • очищаємо кабачки від шкірки
  • натираємо на великій тертці
  • підсолюємо
  • залишаємо постояти десять хвилин  
  • відтискаємо сік
  • додаємо борошно
  • додаємо яйце
  • додаємо чавлений часник
  • додаємо дрібно нарізаний кроп
  • перемішуємо
  • викладаємо ложкою невеличкі оладки на розігріту з олією сковороду
  • смажимо на середньому вогні до рум’янцю по кілька хвилин з кожного боку
  • подаємо до столу зі сметаною та з сиром дорблю.

Пишні оладки з кабачків

оладки з кабачкі

Фото: Getty Images

 

Інгредієнти:

  • 700 г кабачків
  • 160 г борошна
  • два курячих яйця
  • 50 г сметани
  • п’ять зубків часнику
  • половина чайної ложки соди
  • столова ложка оливкової олії
  • сіль/перець (за смаком)

Покроковий рецепт приготування пишних оладків з кабачків:

  • натираємо їх на великій тертці очищені кабачки
  • віджимаємо зайвий сік і зливаємо його
  • додаємо яйця
  • додаємо сметану
  • додаємо подрібнений часник
  • додаємо сіль/перець
  • перемішуємо
  • додаємо соду
  • додаємо частину борошна
  • перемішуємо
  • якщо тісто вийшло загустим - розбавляємо його соком з кабачків
  • обсмажуємо оладки на добре розігрітій сковорідці, змащеною олією
  • викладаємо ложкою масу купками на сковороді
  • смажимо під кришкою з обох боків по три хвилини
  • до столу подаємо страву зі сметаною.

Кабачкові оладки з сиром

оладки з кабачкі

Фото: www.freepik.com

 

Інгредієнти:

  • два кабачки
  • одне куряче яйце
  • чотири столові ложки пшеничного борошна
  • 100 г твердого сиру
  • сіль (за смаком)
  • для смаження – рафінована рослинна олія.

Покроковий рецепт приготування кабачкових оладок з сиром:

  • натираємо кабачок на великій тертці
  • солимо
  • залишаємо постояти на десять хвилин
  • віджимаємо нашу масу й зливаємо зайвий сік
  • додаємо борошна дві столові ложки
  • перемішуємо
  • за потреби – додаємо ще трохи борошна
  • тісто для кабачкових оладок повинне бути не надто густим і не рідким
  • натираємо на великій тертці сир
  • додаємо в тісто
  • знову все перемішуємо
  • викладаємо тісто ложкою на розігріту сковорідку з олією
  • обсмажуємо з двох боків до золотистої скоринки.

Смачного!

Оладки з кабачків на кефірі

Оладки з кабачків

Фото: www.freepik.com

 

Інгредієнти:

  • вже натертих і без зайвого соку - 300 г кабачків
  • 150 г кефіру
  • одне яйце
  • три столові ложки борошна
  • пів чайної ложки соди
  • пів чайної ложки солі
  • чорний мелений перець (за смаком)
  • пучка зелені
  • два зубки часнику
  • рафінована рослинна олія для смаження.

Покроковий рецепт приготування кабачкових оладок на кефірі:

  • кабачки натираємо
  • солимо
  • даємо постояти десять хвилин
  • віджимаємо
  • додаємо яйце
  • перемішуємо
  • додаємо до кефіру кімнатної температури соду
  • розмішуємо
  • виливаємо кефір до кабачків
  • перемішуємо
  • подрібнюємо часник і зелень
  • додаємо до борошна
  • замішуємо тісто середньої густини
  • солимо/перчимо
  • викладати по столовій ложці маси на розігріту сковороду з олією
  • смажимо наш смаколик на середньому вогні приблизно по 3/4 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.

Викладати на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру!

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