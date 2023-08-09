Як приготувати оладки з кабачків? Рецепт
Коли дозрівають молоді овочі, тоді кабачкові оладки (млинці з кабачків чи млинчики з кабачків) – перша страва на столі. Рецепти з кабачків - одні з найпопулярніших. Щиро ділимось ними з вами
Кабачкові оладки класичні
Фото: www.freepik.com
Інгредієнти:
- три кабачка
- дві столові ложки борошна
- одне яйце
- один зубок часнику
- сіль (за смаком)
- кріп (за смаком)
- рафінована рослинна олія для смаження
- сметана (до столу)
- сир дорблю (за бажанням).
Покроковий рецепт приготування класичних оладків з кабачка:
- очищаємо кабачки від шкірки
- натираємо на великій тертці
- підсолюємо
- залишаємо постояти десять хвилин
- відтискаємо сік
- додаємо борошно
- додаємо яйце
- додаємо чавлений часник
- додаємо дрібно нарізаний кроп
- перемішуємо
- викладаємо ложкою невеличкі оладки на розігріту з олією сковороду
- смажимо на середньому вогні до рум’янцю по кілька хвилин з кожного боку
- подаємо до столу зі сметаною та з сиром дорблю.
Пишні оладки з кабачків
Фото: Getty Images
Інгредієнти:
- 700 г кабачків
- 160 г борошна
- два курячих яйця
- 50 г сметани
- п’ять зубків часнику
- половина чайної ложки соди
- столова ложка оливкової олії
- сіль/перець (за смаком)
Покроковий рецепт приготування пишних оладків з кабачків:
- натираємо їх на великій тертці очищені кабачки
- віджимаємо зайвий сік і зливаємо його
- додаємо яйця
- додаємо сметану
- додаємо подрібнений часник
- додаємо сіль/перець
- перемішуємо
- додаємо соду
- додаємо частину борошна
- перемішуємо
- якщо тісто вийшло загустим - розбавляємо його соком з кабачків
- обсмажуємо оладки на добре розігрітій сковорідці, змащеною олією
- викладаємо ложкою масу купками на сковороді
- смажимо під кришкою з обох боків по три хвилини
- до столу подаємо страву зі сметаною.
Кабачкові оладки з сиром
Фото: www.freepik.com
Інгредієнти:
- два кабачки
- одне куряче яйце
- чотири столові ложки пшеничного борошна
- 100 г твердого сиру
- сіль (за смаком)
- для смаження – рафінована рослинна олія.
Покроковий рецепт приготування кабачкових оладок з сиром:
- натираємо кабачок на великій тертці
- солимо
- залишаємо постояти на десять хвилин
- віджимаємо нашу масу й зливаємо зайвий сік
- додаємо борошна дві столові ложки
- перемішуємо
- за потреби – додаємо ще трохи борошна
- тісто для кабачкових оладок повинне бути не надто густим і не рідким
- натираємо на великій тертці сир
- додаємо в тісто
- знову все перемішуємо
- викладаємо тісто ложкою на розігріту сковорідку з олією
- обсмажуємо з двох боків до золотистої скоринки.
Смачного!
Оладки з кабачків на кефірі
Фото: www.freepik.com
Інгредієнти:
- вже натертих і без зайвого соку - 300 г кабачків
- 150 г кефіру
- одне яйце
- три столові ложки борошна
- пів чайної ложки соди
- пів чайної ложки солі
- чорний мелений перець (за смаком)
- пучка зелені
- два зубки часнику
- рафінована рослинна олія для смаження.
Покроковий рецепт приготування кабачкових оладок на кефірі:
- кабачки натираємо
- солимо
- даємо постояти десять хвилин
- віджимаємо
- додаємо яйце
- перемішуємо
- додаємо до кефіру кімнатної температури соду
- розмішуємо
- виливаємо кефір до кабачків
- перемішуємо
- подрібнюємо часник і зелень
- додаємо до борошна
- замішуємо тісто середньої густини
- солимо/перчимо
- викладати по столовій ложці маси на розігріту сковороду з олією
- смажимо наш смаколик на середньому вогні приблизно по 3/4 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.
Викладати на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру!
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