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Як приготувати полтавські галушки? Ділимося швидкими простими рецептами приготування
Галушки - традиційна страва української кухні, її подають як основну. Ледачі вареники - це теж різновид галушок
Знамениті полтавські галушки на кефірі
Інгредієнти:
- одне яйце
- мука – 375 г
- кефір – 200 г
- сода - ½ чайної ложки
- дрібка солі
Покроковий рецепт приготування полтавських галушок на кефірі:
- вливаємо кефір в глибоку миску
- додаємо соду
- залишаємо на п’ять хвилин
- додаємо яйце
- перемішуємо
- поступово додаємо муку
- вимішуйте спочатку лопаткою
- далі – руками
- формуємо з тіста шар
- кладемо на двадцять хвилин підходити
- розділяємо тісто на шість частин
- з кожної робимо ковбаску
- ріжемо їх на кусочки товщиною 1,5 см
- варимо галушки три хвилини в окропі
- галушка повинна тримати форму
- до готової страви додаємо олію та сіль до смаку
- можна зробити й додати підливу із смажених цибулі та грибів.
Фото: delo-vcusa
Галушки на пару на дріжджах
Інгредієнти:
Для тіста:
- вода – 100 мл
- кефір – 400 мл
- дріжджі свіжі – 25 г
- сода - ½ чайної ложки
- цукор – 1 чайна ложка
- сіль – ½ чайної ложки
- борошно – приблизно 3 склянки
Для начинки:
- гриби печериці – 400 г
- цибуля ріпчаста – дві штуки
- олія рослинна – чотири столові ложки
- сіль, перець (за смаком)
Для соусу:
- майонез – 250 г
- часник – один зубчик
- вода – близько ½ склянки
- сіль, перець (за смаком)
Для подачі:
- сметана
Рецепт приготування галушок на дріжджах:
- розводимо дріжджі у теплій воді з цукром
- залишаємо в теплому місці на десять хвилин
- кефір трохи підігріваємо
- додаємо соду, сіль
- перемішуємо
- з'єднуємо суміш кефіру з дріжджовою сумішшю
- додаємо невеликими порціями борошно
- замішуємо тісто
- накриваємо тісто серветкою
- залишаємо постояти
- очищуємо та подрібнюємо цибулю
- миємо печериці
- нарізаємо невеликими шматочками
- підсмажуємо цибулю на олії до м'якості
- додаємо гриби
- смажимо, помішуючи, до випарювання вологи
- солимо, перчимо
- розкатуємо з тіста валик
- нарізаємо його на рівні шматочки
- кожен шматочок розпласкуємо
- кладемо всередину трохи грибної начинки
- зліплюємо в кругленьку галушку
- варимо на пару сім хвилин
- прокип'ятимо майонез з подрібненим часником, водою, сіллю та перцем
- готові галушки викладаємо на блюдо
- поливаємо соусом
- окремо подаємо сметану.
Смачного!
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