Окупанти накрили вогнем Херсонщину: загинули дві людини
Інфографіка
Як приготувати смачні ватрушки вдома? Читайте наш рецепт
За смаком ватрушки з сиром, нагадують хачапурі. Тісто м'яке і повітряне, а запечений сир - це взагалі вище за всілякі похвали! Ватрушки особливо смачні гарячими, але не менш успішно поїдаються і остиглими
Інгредієнти для ватрушки:
Для опари
- молоко - 200 мл
- цукор - 1 стол. ложка
- сухі дріжджі - 10 г
Для тіста:
- пшеничне борошно - 700 г
- цукор - 50 г
- яйця (кімнатної температури) - 2 шт.
- вершкове масло (м'яке, кімнатної температури) - 90 г
- ванільний цукор - 5 г
- молоко - 250 мл
Для начинки:
- яйця - 1 шт.
- твердий сир - 100 г
Рецепт приготування ватрушки з сиром:
- молоко нагрійте до 40 ⁰С
- дріжджі візьміть швидкодіючі
- з'єднайте всі інгредієнти у високому посуді
- залиште в теплому місці на 15 хв.
- коли дріжджі свіжі - на поверхні молока через 10-15 хв. має з'явитися щільна пінна шапочка з характерним запахом дріжджів
- вершкове масло та яйця повинні бути кімнатної температури
- молоко нагрійте до 40 ⁰С
- у глибоку миску просійте пшеничного борошна вищого ґатунку
- додайте цукор та ванільний цукор
- для смаку можна додати в тісто дрібку солі
- додайте в миску молоко та опару
- вбийте яйця
- злегка змішайте борошно і додайте вершкове масло
- вимішайте тісто та оцінюйте його консистенцію
- тісто зберіть у центр
- накрийте миску харчовою плівкою
- заберіть тісто на вистоювання в тепле місце на 2 год.
- тісто розділіть на 16 рівних шматочків
- скачайте в кульки
- викладіть на лист, застелений пекарським папером, на певній відстані один від одного
- пальцями зробіть поглиблення у середині кожної ватрушки. Це місце під начинку
- якщо дозволяє ваше деко, робіть відстані між булочками більше
- для начинки підійде будь-який напівтвердий сир, який добре плавиться
- яйце розділіть на жовток та білок
- сир натріть на великій тертці та з'єднайте з білком
- у середину кожної ватрушки викладіть по столовій ложці начинки
- змастіть жовтком ватрушку за допомогою кулінарної кисті
- накрийте ватрушки рушником
- залиште на вистоювання на 20 хв.
- випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 ⁰С духовці протягом 40 хв., доки булочки добре не зарум'яняться
- сир повинен розплавитися, а низ не підгоріти.
Смачного!
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+8°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.48 Купівля 37.48Продаж 38.08
- EUR Купівля 41.07Продаж 42.05
- Актуальне
- Важливе
2023, вiвторок
26 грудня
14:18
Комітет ВР з питань свободи слова не ініціюватиме закриття телемарафону, хоч не вважає його ефективним
13:44
"Наймасштабніша афера в шоубізнесі": Собчук заявив, що організатор концертів "СКАЙ" зник з 3,6 млн грн
13:29
Надавав послуги інтернет-провайдера на окупованій Луганщині: у Києві затримали бізнесмена за підозрою у співпраці з РФ
12:23
США планують оновити уряд Палестини, в автономії прагнуть це пов'язати зі створенням держави, - WP
12:23
Інститут книги звернувся до Мінфіну через 44,9 млн грн боргу держави українським та іноземним видавцям
12:17
Пошти України та Естонії домовилися про транспортування посилок залізницею: у Київ вже прибуло 80 тис. пакунків
12:10
В Україні за 11 місяців 2023 року зафіксували у п'ять разів більше випадків захворювання на кір, аніж торік
12:06
Ексклюзив
Мобілізувати ми можемо багато, проте чим забезпечувати цих людей - питання відкрите, - економіст Пендзин
11:16
Огляд
Україна спростовує захоплення Мар’їнки, зниження мобілізаційного віку до 25 років та знищення російського "Новочеркаська". Акценти світових ЗМІ 26 грудня
10:46
Ймовірність агресії РФ проти НАТО збільшиться, якщо Захід перестане підтримувати Україну, - Науседа
10:34
Оновлено
У Китаї назвали дії Філіппін у Південнокитайському морі "надзвичайно небезпечними", у Манілі відреагували