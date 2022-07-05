Одноосібна зовнішня політика Макрона щодо РФ виявилася провальною, - Politico

Деталі розмов, які увійшли до 115-хвилинного документального фільму про дипломатичні зусилля Макрона, опублікувало виданняPolitico.

Документальний фільм "Президент, Європа і війна" Гі Лагаша пролив світло на невдалий підхід Макрона до дипломатії з Росією, пише Politico.

У матеріалі видання згадали, зокрема, про телефонний дзвінок Макрона до Путіна 20 лютого. Тоді французький президент намагався переконати очільника кремля погодитися на зустріч із президентом США Джо Байденом у Женеві – поговорити про Україну

Путін заявив, що попередньо згодний на зустріч, але домовлятися про неї повинні радники, а вже наступного моменту перевів розмову на хокей та попрощався із Макроном.

"Скажу відверто, я хотів піти на хокей, тому що зараз я в спортзалі. Але перед початком тренування обіцяю, що подзвоню своїм радникам", – заявив він і закінчив розмову.

У заяві Єлисейського двору, опублікованій після цієї розмови, повідомили, що і Путін, і Байден погодилися провести саміт щодо України. А вже за кілька днів росіяни почали повномасштабний наступ на Україну.

Ця тема тижнями домінувала у заголовках газет, оскільки французький президент записав сотні годин розмов з Путіним. Проте вони призвели тільки до брехливих обіцянок Путіна в кращому випадку, а в гіршому – Макрона просто обдурили.

На думку колишнього посла та радника в Інституті Монтеня Мішеля Дюкло, відеозапис розмови між двома лідерами показує, що кремль обвів навколо пальця Еммануеля Макрона.

"Знаючи Росію, це показує мені, як Путіну подобалося водити за ніс великого західного лідера. Ви бачите, як проскакує його майже глузлива ​​легковажність", – каже Мішель Дюкло.

Журналісти наголошують і на тому, що Макрон одноосібно керує зовнішньою політикою Франції з невеликою командою радників.

"Фільм показує дипломатію, якою керує жменька людей, ніби вони керують стартапом, ніби все можна вирішити за допомогою мобільних номерів "Олафа", "Володимира" та "Владіміра", – написав у Twitter вашингтонський кореспондент Le Monde Пьотр Смоляр.

Цю стратегію постійних розмов сприйняли неоднозначно і партнери Франції у ЄС, зокрема польський прем’єр-міністр порівняв спроби переговорів Макрона з Путіним із переговорами з Гітлером.

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